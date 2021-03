Diretta/ Livorno Grosseto (Serie C) streaming video tv: labronici appesi a un filo

DIRETTA LIVORNO GROSSETO: DERBY TOSCANO EQUILIBRATO!

Livorno Grosseto, in diretta martedì 16 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Labronici ormai appesi a un filo nella corsa per la permanenza tra i professionisti, dopo che sabato scorso nella trasferta di Carrara è arrivata per loro la quinta sconfitta consecutiva in campionato, l’ottava nelle ultime 10 partite disputare in cui il Livorno è riuscito a raccogliere solamente 2 punti. Ora il Livorno è distante 4 lunghezze dalla Lucchese penultima, con i play off che sembrano l’unico obiettivo credibile per la formazione toscana in un anno straordinariamente pieno di difficoltà. Dall’altra parte il Grosseto resta in corsa per la partecipazione ai play off, a una sola lunghezza dal decimo posto dopo l’ultimo pareggio sul difficile campo del Lecco. Ennesima prova di solidità da parte dei maremmani che si sono tenuti per tutto il campionato a debita distanza dalla zona pericolosa della classifica e che proveranno a vivere un rush finale che consenta loro di arrivare a vivere il brivido della lunga post season che assegnerà l’ultimo posto per la Serie B.

DIRETTA LIVORNO GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Grosseto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO GROSSETO

Le probabili formazioni della sfida tra Livorno e Grosseto presso lo stadio Armando Picchi. I padroni di casa allenati da Marco Amelia scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Neri; Marie Sainte, Blondett, Nunziatini; Parisi, Bobb, Buglio, Gemignani; Mazzarani; Dubickas, Braken. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Magrini con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Barosi; Campeol, Kalaj, Gorelli, Raimo; Kraja, Vrdoljak, Sicurella, Sersanti; Galligani, Stijepovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Livorno e Grosseto, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.70 volte la posta scommessa.

