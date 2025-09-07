Diretta Livorno Guidonia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Picchi per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA LIVORNO GUIDONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochi giri di orologio ci separano dal fischio iniziale della diretta di Livorno Guidonia, una delle partite che potrebbe darci più argomenti di cui parlare grazie alle statistiche che la nostra redazione ha raccolto nel corso dei giorni. Analizziamole alla ricerca della compagine che potrà raccogliere i tre punti alla fine dei minuti regolamentari. Il Livorno si distingue in Serie C per una fase difensiva organizzata, con 1,0 gol subiti a partita e una percentuale del 50% di clean sheet.

Il Guidonia, al contrario, mostra un profilo più fragile sul piano difensivo, con appena 0,7 gol concessi a partita, una statistica sorprendentemente positiva per una neopromossa . Sarà una sfida di contrasti: il Livorno con solidità e struttura, Guidonia con un rendimento difensivo probabilmente sotto le attese, ma pronto a sorprendere. Sarà cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Livorno Guidonia, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LIVORNO GUIDONIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi è abbonato a Sky non avrà motivo di temere di perdersi la diretta Livorno Guidonia nel caso in cui non potesse andare allo stadio per vederla dal vivo. La partita sarà trasmessa infatti in streaming come di consueto sull’applicazione Sky Go. L’emittente satellitare evidenzierà sulla propria guida tv il canale di riferimento per seguire la gara in televisione

LIVORNO GUIDONIA, I TOSCANI VOGLIONO RIFARSI

Si giocherà dalle ore 20:30 di domenica 7 settembre 2025 la diretta Livorno Guidonia. Presso lo Stadio Armando Picchi si tiene uno degli incontri validi per la terza giornata del girone B della Serie C 2025/2026 ed in campo stanno per scendere due squadre che non hanno iniziato proprio benissimo la nuova stagione.

Sia il Livorno che il Guidonia, prima dell’inizio del campionato, sono infatti stati eliminati nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C rispettivamente dalla Torres e dal Benevento, soccombendo sotto i colpi di compagini che lo scorso anno si erano qualificate per i playoff promozione, chiudendo dunque nelle prime posizioni.

I toscani poi hanno esordito bene nella regular season battendo nientemeno che la Ternana di mister Liverani per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno nel corso del secondo tempo da Marchesi, la cui espulsione non ha poi comunque garantito l’eventuale pareggio ai rossoverdi. Nell’ultimo turno però gli amaranto non hanno evitato la sconfitta nel recupero in casa della Juventus Next Gen dopo aver pareggiato momentaneamente all’88’.

La strada percorsa sin qui dai capitolini si è rivelata essere ancor più tortuosa rispetto a quella dei detentori dello Scudetto Serie D. Il Montecelio, ha sì ottenuto un punto prezioso bloccando sullo 0 a 0 il Perugia lontano dalle mura amiche alla prima giornata ma ha poi perso nettamente contro il Pineto davanti al proprio pubblico.

DIRETTA LIVORNO GUIDONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Formisano, prendendo in esame le probabili formazioni della diretta Livorno Guidonia, dovrebbe scegliere di affidarsi di nuovo al 3-4-2-1 con Seghetti in porta, Ghezzi, Noce e Baldi in difesa, Mawete, Welbeck, Hamlili ed Antoni nel mezzo, Panaioli e Biondi a supporto dell’unica punta Dionisi. Il modulo 3-5-2 col portiere Stellato difeso da Esempio, Cristini e Mulè, Zappella, Sannipoli, Santoro, Mastrantonio ed Errico a centrocampo, Zuppel e Calì come coppia d’attacco sarà invece l’opzione individuata da mister Carlo Ginestra per far iniziare il match alla sua squadra.

DIRETTA LIVORNO GUIDONIA, LE QUOTE

Nella sfida tra neo-promosse ma con storie opposte, le quote Snai per il pronostico circa la diretta Livorno Guidonia dovrebbero sorridere decisamente ai padroni di casa toscani. Infatti una vittoria del Livorno varrebbe appena 1,87 volte la posta in palio, mentre il pareggio vi premierebbe 3,10 volte la giocata e con il segno 2 si toccherebbe quota 4,00.