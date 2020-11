Diretta/ Livorno Juventus U23 (Serie C) streaming video e tv: labronici in ripresa

DIRETTA LIVORNO JUVENTUS U23: RECUPER 4° GIORNATA SERIE C!

Livorno Juventus U23, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 17.00, sarà un match valevole per il recupero della quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A, presso lo stadio Picchi di Livorno. Recupero di campionato con i labronici che nelle ultime settimane, scongiurata l’esclusione dal campionato per i noti problemi societari, si sono rilanciati con i successi contro Renate e Pergolettese che sembrano aver ripreso il ritmo e sono soprattutto risaliti in classifica a quota 9 punti, lontani dalla zona più calda della classifica. Due punti più avanti c’à la Juventus U23 reduce dalla sfida contro il Lecco, un pareggio ottenuto in rimonta con Fagioli che ha riacciuffato il vantaggio ospite firmato da Capogna. Quattro punti nelle ultime tre partite disputate dai giovani bianconeri che però cercano un cambio di passo che potrebbe portarli in vetta, visto quanto è ancora schiacciata la graduatoria del girone A. Per ora però il salto di qualità non è arrivato e la ritrovata forma del Livorno sembra ora palesare nuove insidie per questa trasferta.

DIRETTA LIVORNO JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Juventus U23 sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Livorno e Juventus U23. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Dal Canto con un 4-3-2-1: Romboli; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Agazzi, Haoudi; Pallecchi, Mazzeo, Marsura; Murilo. Gli ospiti guidati in panchina da Lamberto Zauli affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Israel; Coccolo, Capellini, Parodi; Leo, Leone, Ranocchia, Sekulov; Del Sole, Tongya; Marques.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Livorno Juventus U23 grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.50, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2.95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.90 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA