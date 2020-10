Diretta Livorno Lecco/ Streaming video e tv: toscani favoriti (Serie C)

DIRETTA LIVORNO LECCO: LOMBARDI AMBIZIOSI!

Livorno Lecco, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku della sezione Aia di Albano Laziale, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre 2020, per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C. Come possiamo presentare la diretta di Livorno Lecco? Innanzitutto, osservando che i padroni di casa labronici hanno esordito nel nuovo torneo pareggiando per 0-0 sul campo dell’AlbinoLeffe prima di affrontare oggi nuovamente una squadra lombarda, cioè il Lecco che invece è reduce dal successo per 1-0 contro la Giana Erminio che ha dato i primi tre preziosi punti in classifica alla società lecchese. Oggi il banco di prova a Livorno sarà decisamente impegnativo ma potrebbe valere tanta fiducia e autostima se dovesse andare bene, mentre i toscani naturalmente cercheranno il primo successo stagionale sulla lunga strada che porta all’obiettivo, che sarebbe naturalmente il ritorno in Serie B.

DIRETTA LIVORNO LECCO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SERIE C

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Livorno Lecco, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO LECCO

Scopriamo adesso qualcosa in più su quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Livorno Lecco. A campionato appena iniziato e con il mercato ancora aperto, possiamo comunque ricordare che il Livorno sette giorni fa si era schierato con Romboli in porta; Morelli, Di Gennaro, Marie Sainte e Bresciani nella difesa a quattro; Haoudi, Agazzi e Porcino nel terzetto di centrocampo; infine Pallecchi, Murilo e Marsura nel tridente d’attacco che completava il 4-3-3 di mister Dal Canto. Il Lecco di mister D’Agostino invece ha debuttato vincendo con la Giana con questo 3-4-3 di partenza: Bertinato in porta; difensori Merli Sala, Malgrati e Capoferri; a centrocampo Celjak, Galli, Marotta e Purro; tridente d’atacco con D’Anna, Mastroianni e Capogna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Livorno Lecco grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,80 mentre poi si sale a 4,25 per il segno 2 ed invece a 3,40 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA