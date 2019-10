Diretta Livorno Pisa/ Streaming video DAZN: le quote del derby (Serie B)

Livorno Pisa, diretta da Sacchi, dall’arbitro sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Un derby toscano che non è mai una partita qualsiasi ma è una delle sfide più sentite in Italia, che si ripropone nel campionato cadetto a dieci anni di distanza all’ultima volta. Il Livorno arriva all’appuntamento in un momento molto difficile, reduce da tre sconfitte consecutive e soprattutto al momento da ultimo in classifica in solitudine, con 4 punti ottenuti nelle prime 8 giornate di campionato. Meglio il Pisa che però, a dispetto di un avvio brillante, non vince da 5 partite ed ha ottenuto solo 3 punti negli ultimi incontri, frutto di altrettanti pareggi. Nell’ultimo match i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Crotone, subendo la rimonta calabrese dopo l’iniziale vantaggio siglato nel primo tempo da De Vitis.

STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Pisa sabato 26 ottobre, sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale DAZN1 (tutti gli abbonati lo trovano al numero 209 del loro decoder), ma sarà disponibile anche in diretta streaming video per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o direttamente sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PISA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Livorno Pisa, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Il Livorno di Roberto Breda giocherà con un 3-4-2-1: Zima, Bogdan, Di Gennaro, Boben, Gasbarro, Luci, Agazzi, Porcino, Marras, Mazzeo, Raicevic. Il Pisa di Luca D’Angelo risponderà con un 3-5-2 così schierato: Gori, Aya, De Vitis, Benedetti, Belli, Verna, Gucher, Marin, Lisi, Marconi, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Livorno Pisa, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione labronica. Vittoria interna quotata 2.20, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.40. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 e under 2.5 quotato invece 1.65.



