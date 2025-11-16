Diretta Livorno Ravenna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Picchi per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA LIVORNO RAVENNA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Livorno Ravenna, il fischio di inizio è vicino e questo ci permette di concentrarci sui dati e sui trend per capire chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità statistiche di portare a casa i tanto agognati tre punti. Il Livorno si affida al suo equilibrio: 51% di possesso, 1,6 xG, 1,1 xA, e un baricentro medio a 41 metri. Il 58% delle azioni offensive nasce dal corridoio sinistro, con una buona efficienza su palla ferma (34% dei gol da piazzato). La squadra amaranto tende a chiudere forte le partite (45% delle reti dopo il 60’).

Il Ravenna gioca più diretto ma altrettanto efficace: 49% di possesso, 1,5 xG, 1,0 xGA, e una media di 10,8 km percorsi per giocatore. Il 43% delle occasioni da gol nasce da seconde palle e transizioni, con una realizzazione del 32% dei tiri nello specchio. Sul piano disciplinare, Livorno più ordinato (1,9 gialli), Ravenna più falloso (3,0 ammonizioni, 17 falli a gara). Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Livorno Ravenna, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LIVORNO RAVENNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un secondo della diretta Livorno Ravenna e guardala su Sky Go. L’applicazione ufficiale di Sky sarà infatti a disposizione per tutti gli abbonati che la scaricheranno e vorranno vedere la partita di Serie C in streaming, come potranno fare pure con Now Tv.

LIVORNO RAVENNA, I TOSCANI SOGNANO L’IMPRESA

Avvio previsto per le ore 14:30 di domenica 16 novembre 2025 nella diretta Livorno Ravenna. Presso lo Stadio Armando Picchi la capolista del girone B della Serie C 2025/2026 si appresta ad affrontare una trasferta insidiosa nella quattordicesima giornata di campionato contro una squadra che ha bisogno di ottenere punti preziosi.

I toscani sono appunto al diciassettesimo posto con i loro dieci punti, come il Bra, e sono dunque in zona playout ma hanno la possibilità di uscirne scavalcando eventualmente in Pontedera, sopra di due lunghezze e che se la vedrà con la Pianese in questo weekend, nello specifico a partire dalle ore 17:30 odierne.

Gli amaranto arrivano da ben tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali rimediata contro il Carpi in maniera netta per 2 a 0 lontano dalle mura amiche. Alle loro spalle il Perugia mira al sorpasso e la Torres invece all’aggancio. Gli emiliani guardano invece tutti dall’alto in basso con i loro trentatre punti sin qui guadagnati.

I giallorossi viaggiano a gonfie vele arrivando da tre vittorie consecutive, avendo sconfitto recentemente pure la Torres per 3 a 0. Al momento solo l’Arezzo potrebbe raggiungerli o superarli visto che i granata sia piazzano in seconda posizione ad un unico punto di distanza

DIRETTA LIVORNO RAVENNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo ora le probabili formazioni della diretta Livorno Ravenna a partire dai padroni di casa. I toscani punteranno sul 3-4-1-2 dall’inizio con Seghetti, Monaco, Nwachukwu e Noce, Haveri, Hamlili, Bonassi e Gentile, Panaioli dietro a Dionisi e Di Carmine. Modulo 3-5-2 invece per gli ospiti con Anacoura, Solini, Scaringi ed Esposito, Rrapaj, Tenkorang, Rossetti, Lonardi e Donati, Spini e Luciani.

DIRETTA LIVORNO RAVENNA, LE QUOTE

Le quote sono favorevoli agli ospiti che si trovano in vetta al girone per quanto concerne l’esito finale della diretta Livorno Ravenna. Stando ai numeri di Sisal il successo degli ospiti è da pagare a non più di 2.10. I padroni di casa hanno invece ancor meno chances di far loro i tre punti in palio rispetto all’eventualità di chiudere il match in parità con i segni 1 e x quotati a 3.40 ed a 3.10.