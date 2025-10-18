Presentazione della diretta Livorno Sambenedettese, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA LIVORNO SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SALVA ORSINI!

Inizia il match tra Livorno e Sambenedettese. Dionisi calcia da fuori area, blocca Orsini. Biondi calcia bene dal limite, ottimo l’intervento di Orsini. Konate da lontano, blocca Seghetti. Marranzino ancora da fuori area, il pallone sfiora il palo. Termina a reti bianche la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Livorno Sambenedettese, come seguire la partita in streaming video

La diretta Livorno Sambenedettese verrà giocata allo Stadio Armando Picchi e per chi non sarà presente alla struttura potrà essere facilmente seguita da casa tramite i servizi offerti da Sky Sport per i suoi abbonati che potranno quindi sintonizzarsi al canale Sky Sport o tramite lo streaming di SkyGo o NowTv.

SI GIOCA

Dirigiamoci adesso alla lavagna per le statistiche della diretta di Livorno Sambenedettese, cosi da capire quali saranno i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde nel corso della prossima ora e mezza di gioco. Il Livorno ha trovato equilibrio: 56% di possesso, 1,8 xG, e una difesa che concede poco (0,9 xGA). Il 68% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, soprattutto dal lato sinistro, dove i toscani trovano ampiezza e cross.

La Sambenedettese si affida a un calcio più diretto e fisico: 45% di possesso medio, ma un alto indice di pericolosità (1,5 xG) grazie alle transizioni e ai palloni lunghi. È la squadra più fallosa del girone (17,3 falli di media) ma anche quella che subisce meno ammonizioni (1,8 a gara), segno di interventi mirati. Interessante il dato temporale: Livorno segna presto (40% dei gol nei primi 20 minuti), mentre la Samb è la regina delle rimonte: 5 reti negli ultimi quarti d’ora nelle ultime 6 partite in cui il risultato era in bilico. Ora via al commento live della diretta di Livorno Sambenedettese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Rossoblù assaltano i primi posti

Alle 14.30 aprirà gli impegni di oggi, sabato 18 ottobre 2025, la diretta Livorno Sambenedettese, partita valida per la decima giornata del girone B di Serie C nella quale scenderanno in campo due formazioni ai lati opposti della classifica e che stanno lottando per obiettivi diversi, rimanendo comunque in linea con quelli di inizio stagione, i toscani infatti essendo una neopromossa si aspettavano di dover lottare per gran parte dell’anno per la salvezza, cosa che potrebbero non essere più costretti a fare in caso di vittoria riuscendo così ad uscire dalla zona playout nonostante la sconfitta 3-0 in casa del Pineto dell’ultima giornata.

Per i marchigiani invece la situazione è opposta visto che la dirigenza si aspettava di lottare per un posto per i playoff, cosa che sta avvenendo come dimostrano i 14 punti e il quinto posto in classifica mantenuto nonostante la sconfitta casalinga 0-1 con il Ravenna dell’ultima settimana e che li ha fatti raggiungere da altre due formazioni che ora hanno gli stessi punti.

Formazioni Livorno Sambenedettese, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni che dovremmo vedere in campo nella diretta Livorno Sambenedettese dovrebbero in entrambi i casi subire qualche modifica rispetto alle ultime scelte dai due tecnici visti i risultati che hanno portato, per i toscani ad esempio Alessandro Vittoria Formisano nel suo 4-5-1 schiererà Ciobanu in porta, Gentile, Monaco, Noce e Nwachuku in difesa, Calvosa, Marchesi, Odjer, Hamlili e Mawete a centrocampo e in attacco Dionisi. I marchigiani di Ottavio Palladini invece saranno messi in campo con il solito 3-4-3 nel quale ci saranno Orsini come portiere, Zini, Pezzola e Tosi come difensori, Zoboletti, Touré, Bongelli e Candellori come centrocampisti, e Sbaffo, Eusepi e Konate come attaccanti.

Livorno Sambenedettese, quote e possibile risultato finale

Secondo diversi bookmakers e siti di scommesse come bet365, la diretta Livorno Sambenedettese dovrebbe vedere un risultato ben definito alla fine dei suoi tempi di gioco ovvero la vittoria dei marchigiani che pur essendo ospiti sono una squadra nettamente migliore che infatti è quotata a 2.05. Per la vittoria dei toscani invece bisogna salire, anche molto, fino ad arrivare al valore di 3.40 che è quello scelto, infine al pareggio è stata affidata una quota non troppo lontana da quella più alta che arriva a 3.10 in quanto è un risultato che sarebbe poco utile per entrambe le formazioni.