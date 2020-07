Diretta Livorno Spezia/ Streaming video DAZN: amaranto già retrocessi (Serie B)

Livorno Spezia, diretta dall’arbitro Amabile, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Il gol di Valzania realizzato al 92′ di Livorno-Cremonese, venerdì scorso, è costato ai labronici il ritorno in Serie C dopo due stagioni. Annata tutta da dimenticare per i toscani, ormai da tempo staccati all’ultimo posto in classifica del campionato cadetto e ora lontani ben 10 punti anche dal Cosenza penultimo. Per lo Spezia potrebbe essere dunque una grande occasione per dare continuità alla goleada inflitta proprio al Cosenza nell’ultima giornata di campionato. I liguri hanno riscattato il ko di Frosinone restando a -5 dal Crotone secondo e sperano di poter approfittare dello scontro diretto tra i pitagorici e il Pordenone per recuperare punti verso il secondo e il terzo posto in classifica. L’obiettivo della Serie A diretta si è fatto molto difficile ma in queste ultime 5 partite di campionato lo Spezia non ha un campionato proibitivo e proverà ad ottenere il massimo per approfittare di eventuali passi falsi di Crotone e Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Spezia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SPEZIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Livorno e Spezia, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I labronici padroni di casa, guidati in panchina da mister Antonio Filippini, dovrebbero scegliere un 3-4-3 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Plizzari; Boben, Bogdan, Di Gennaro; Delprato, Luci, Awua, Porcino; Marsura, Braken, Mazzeo. Lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-3: Scuffet; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora; Mastinu, Galabinov, Nzola.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Livorno Spezia. Il favore sembra essere per gli ospiti, dal momento che il segno 1 è quotato a 3,80, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dello Spezia (segno 2) varrebbe 1,95 volte la posta in palio.



