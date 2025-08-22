Serie C, Diretta Livorno Ternana, streaming video tv: i toscani ospiteranno i rossoverdi, andati l'anno scorso ad un passo dalla Serie B (22 agosto 2025)

DIRETTA LIVORNO TERNANA (RISULTATO 0-0): BUONA PARTENZA UMBRA

La Ternana parte con il piede giusto e già al 10’ si rende pericolosa: un’azione confusa in area amaranto si conclude con il cross di Donati, bloccato senza problemi da Seghetti. Il match è subito vivace, con la squadra di Alessandro Formisano che impone un ritmo alto sin dalle prime battute, cercando di colpire attraverso il palleggio e la qualità tecnica dei suoi uomini. Al 19’ arriva la prima vera occasione: Ferrante calcia verso la porta ma la sua conclusione viene deviata in corner da un difensore del Livorno. Tre minuti più tardi, al 22’, cross di Tito per Romeo che però finisce per travolgere Noce. L’arbitro interrompe l’azione e assegna una punizione ai toscani. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA LIVORNO TERNANA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Livorno Ternana, l’unica possibilità sarà quella di abbonarvi al Pacchetto Calcio di Sky Sport. Così facendo avrete diritto anche alla visione della diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

SI GIOCA

La diretta di Livorno Ternana è un classico del calcio italiano di provincia, una situaizone ideale per la nostra rubrica sui testa a testa dove possiamo quindi avere un largo bacino di utenza per capire chi tra le due compagini avrà o meno il favore del pronostico da un punto di vista storico. Questa rivalità si è giocata sia nella Serie C passando anche per il campionato cadetto collezionando in totale 32 partite, ma nessuna di queste si è mai svolta in Serie A.

Nonostante un numero cosi, abbiamo solo sette vittorie per la squadra umbra che ha capitolato per un totale di 13 volte contro i toscani. Le dodici partite che mancano all’appello invece sono finite in parità. Quindi tutto sembra portare verso un 1X se dovessimo parlare in termini di scommesse, ma attenzione perché in Serie C la Ternana ha sempre vinto la partita inaugurale, sarà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Livorno Ternana, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live da parte nostra, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DEBUTTO DA NEOPROMOSSA

La diretta Livorno Ternana aprirà il campionato di Serie C alle rispettive squadre che vorranno dimenticare il primo passo falso stagionale in Coppa Italia Serie C. La sfida del girone B verrà disputata venerdì 22 agosto 2025 alle ore 21:15.

Il Livorno, neopromossa dopo aver vinto i playoff sconfiggendo Bra e Siracusa, ha cominciato la stagione con una sconfitta in Coppa Italia Serie C del tutto prevedibile contro la Torres: reti di Lunghi e Musso per i biancorossi, rete della bandiera per Marchesi.

La Ternana ha patito nella scorsa stagione una dolorosissima eliminazione ai playoff per l’accesso in Serie B, perdendo ai calci di rigore la finale col Pescara. Anche quest’annata non è iniziata nel migliore dei modi con un pesante 4-0 in Coppa Italia con Entella.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO TERNANA

Il Livorno scenderà in campo per questo match con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Seghetti, protetto dal trio Gentile, Noce e Monaco. A centrocampo troveremo Mawete, Welbeck, Hamlilie Antonio. Marchesi agirà da trequartista alle spalle di Malva e Rossetti.

La Ternana si schiererà con un assetto tattico leggermente diverso ovvero il 3-4-2-1. Vitali in porta, difeso da Maestrelli, Capuano e Martella. Gli esterni saranno Donati e Romeo con Vallocchia insieme a McJannet come centrocampisti centrali. Coltorti e Orellana supporteranno Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LIVORNO TERNANA

Il successo del Livorno è fissato a 2.62 mentre il 2 fisso in favore della Ternana lo troviamo a 2.75. Il segn X è a 2.95 mentre Gol a 1.94 e No Gol a 1.75.