Diretta Livorno Torres, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Picchi per la quindicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.

DIRETTA LIVORNO TORRES (RISULTATO 3-1): TRE PUNTI AI TOSCANI

All’80’, invece, bisogna segnalare la conclusione tentata da Peralta terminato alto sopra la traversa. Torres pericolosa sul cross di Zambataro, visto che Seghetti non è perfetto nel suo intervento. Il Livorno ha la grandissima occasione di chiudere il match all’88’, visto che Carboni compie un fallo da rigore ai danni di Bonassi.

Dal dischetto si presenta ancora Di Carmine, che spiazza per la seconda volta Zaccagno. La parita dello Stadio Curi, dunque, termina dopo la concessione di cinque minuti di recupero. Successo fondamentale per il Perugia in questo scontro diretto contro la Torres, che resta al 19esimo posto. I toscani, invece, sono ora sedicesimi (Agg.William Scuotto).

DIRETTA LIVORNO TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La messa in onda televisiva della diretta Livorno Torres sarà garantita da Sky. Si potrà anche guardare la gara in modalità streaming scegliendo fra due piattaforme. Si potrà appunto utilizzare l’app di Sky Go oppure accedere a Now Tv.

DIRETTA LIVORNO TORRES (RISULTATO 2-1): TOSCANI ANCORA AVANTI

L’inizio del secondo tempo, di fatto, vedere la Torres cercare di attacchare con l’intento di trovare il pertugio giusto nella difesa del Livorno per riportare il risultato in parità. Al 53′, infatti, riesce a pareggiare con il colpo di testa di Sala, bravissimo a sfuttare al meglio il cross compiuto da Zambataro.

Il Livorno risponde con l’assist di Di Carmine per la conclusione di di Dionisi: Adda devia in calcio d’angolo. Per gli ospiti ci prova anche Giorico: para facilmente. I padroni di casa riescono comunque a tornare davanti con il gol realizzato da Dionisi, imbecatto ancora da un ottimo Di Carmine. Poi Cioffi, dopo aver superato Antonelli, si trova davanti a Zaccagno che, però, riesce a respingere (Agg.William Scuotto).

DIRETTA LIVORNO TORRES (RISULTATO 1-0): GOL DI DI CARMINE SU RIGORE

La prima conclusione della gara tar il Livorno e la Torres è di Dionisi, ma la sua conclusione è deviata in angolo da Zaccagno. Da segnalare l’ottimo approccio della squadra padrone di casa. In questa prima parte della gara, di fatto, i toscani guadagnao tanti calci d’angolo, ma la partita resta inchiodata sul risultato di 0-0.

La Torres, dopo la sofferenza iniziale, riesce ad avanzare il proprio baricentro.

Il match ora è molto equilibrato, visto che nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni da gol davvero importanti. La svolta, però, arriva al 39′, ovvero quando viene assegnato un rigore ai padroni di casa per un fallo di Fabriani su Biondi. La Torres si gioca la FVS, ma la decisione dell’arbitro resta. Di Carmine si presenza dagli undici metri e spiazza Zaccagno. Il primo tempo termina con il colpo di testa di Masala: palla alta sopra la traversa (Agg.William Scuotto).

DIRETTA LIVORNO TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Livorno Torres? Il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà avrà tra le mani il pallino del gioco che ci permetterà di capire chi riuscirà a vincere in ottica trend e maggiori potenzialità offensive. Il Livorno porta una struttura molto aggressiva: 52% di possesso, 1,8 xG, 1,3 xA, e una media di 11,2 km percorsi per giocatore, tra le più alte del girone. Il 61% delle occasioni nasce da combinazioni tra mezzali e trequarti, mentre difensivamente i toscani concedono qualcosa sulle fasce (34 cross subiti).

La Torres risponde con un calcio estremamente ordinato: 55% di possesso, 1,5 xG, 0,9 xGA, e una difesa che concede pochissimo nell’area piccola (2,6 tiri nello specchio). Il 43% delle reti arriva da situazioni di recupero palla e attacchi a due tocchi, grazie al baricentro medio a 44 metri. Una gara che promette equilibrio tattico: Livorno più intenso e verticale, Torres più compatta e precisa nella gestione. Ora via al commento live della diretta di Livorno Torres, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

LIVORNO TORRES, DUE SQUADRE IN ZONA PLAYOUT

La diretta Livorno Torres si terrà partendo dalle ore 20:30 di lunedì 24 novembre 2025. Si prospetta una bella battaglia quella che avrà luogo presso lo Stadio Armando Picchi nel posticipo del girone B di Serie C valevole per la quindicesima giornata della stagione 2025/2026 visto che a scontrarsi ci sono due squadre che lottano per la salvezza.

I toscani, appena tornati in questa categoria dopo aver conquistato lo Scudetto di Serie D che portano sulla maglia, stanno faticando ad ingranare come vorrebbero e si trovano infatti al momento in sedicesima posizione con undici punti. Gli amaranto occupano dunque la prima casella valevole per l’accesso ai playout.

Adesso passati sotto la guida di mister Roberto Venturato, i Labronici sperano di accorciare il distacco dal Pontedera, lontano quattro lunghezze, dopo aver pareggiato nello scorso turno per 1 a 1 contro il ben più quotato Ravenna, sebbene rischino l’aggancio in graduatoria da parte dei diretti rivali di giornata.

Dal canto suo la Torres sta vivendo una situazione ancor peggiore essendo infatti diciannovesima con appena otto punti, davanti solo al penalizzato Rimini che sta a quota meno quattro. I rossoblu sono molto lontani dal terzo posto finale ottenuto lo scorso anno e di recente non sono stati in grado di andare oltre un pari con il Perugia.

DIRETTA LIVORNO TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Livorno Torres: mister Venturato potrebbe scegliere di puntare sul 4-4-2 iniziale con Seghetti, Gentile, Monaco, Noce ed Antoni, Marchesi, Peralta, Hamlili e Cioffi, Dionisi e Di Carmine per i padroni di casa.

DIRETTA LIVORNO TORRES, LE QUOTE

Le quote della diretta Livorno Torres: se analizziamo il pronostico di Snai possiamo notare che gli ospiti sono leggermente favoriti rispetto ai padroni di casa nella caccia ai tre punti in palio ed è per questo che il loro trionfo viene indicato a 2.55. I toscani sono invece dati vincenti a 2.70 mentre l’x, rappresentante il pareggio finale, è quotato a 2.85.