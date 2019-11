Diretta Livorno Trapani/ Streaming video DAZN: sfida tra le ultime due (Serie B)

Livorno Trapani, diretta da Molfetta, si gioca sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 allo stadio Armando Picchi di Livorno e sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. E’ già scontro salvezza tra i labronici, penultimi in classifica a quota 10 punti, e i siciliani che di punti ne hanno ottenuti finora solo 7. Prima della sosta il Livorno è caduto a Venezia, sconfitto di misura dai lagunari, mentre il Trapani si è fatto raggiungere sul pareggio dal Cosenza in casa in un’altra sfida diretta per la salvezza, che non ha dato i frutti sperati alla formazione granata. Con 11 gol per i toscani e 12 per i siciliani si affrontano gli attacchi tra i meno prolifici del torneo cadetto, solo la Cremonese finora ha fatto peggio con 9 gol messi a segno: chi dovesse uscire sconfitto da questo confronto si ritroverebbe già a dover fare i conti con una classifica molto pesante a un terzo di campionato appena trascorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Livorno Trapani, sabato 23 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO TRAPANI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Livorno Trapani, sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Picchi di Livorno, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Livorno allenato da Roberto Breda sarà schierata con un 3-4-3: Zima; Gonnelli, Bogdan, Boben; Del Prete, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Marsura, Raicevic. Risponderà il Trapani guidato in panchina da Francesco Baldini con un 4-3-1-2: Dini; Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo, Jakimovski; Aloi, Taugourdeau, Colpani; Moscati; Tulli, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio a una quota di 3.30 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.10 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.70.



