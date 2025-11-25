Diretta Lodz Novara streaming video tv: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley, oggi martedì 25 novembre 2025

DIRETTA LODZ NOVARA (RISULTATO FINALE 1-3): SORRISI AZZURRI

Termina qui la diretta Lodz Novara, risultato finale di 3-1 per le italiane che hanno conquistato anche il quarto set grazie al punteggio di 25-17, quello con lo scarto più ampio dell’intera gara in questa prima giornata di Champions League.

Dopo un inizio difficoltoso complice un grande primo set da parte delle polacche, le italiane hanno preso il sopravvento riducendo così a chiudere i conti dopo quattro set e portandosi a casa i primi 3 punti della campagna europea. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LODZ NOVARA (RISULTATO 1-2): AZZURRE AVANTI

Entriamo nel vivo della diretta Lodz Novara col risultato di 25-23 nel terzo set. Spettacolare reazione da parte della squadra piemontese che dopo aver perso la prima frazione, sono state abili a ribaltare completamente il punteggio.

Il terzo è stato il set con il maggior numero di punti con il Novara che però è stato bravo ad avere la meglio sferrando alcuni punti importantissimi. Ora potrebbe aprire la possibilità del 3-1 definitivo col quarto set. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LODZ NOVARA (RISULTATO 1-0): PARTITI!

È iniziata la diretta Lodz Novara, risultato di 25-20 dopo il primo set che dunque è di marca polacca. Ricordiamo che il match in questione è quello inaugurale per le due formazioni per quanto riguarda la Champions League femminile.

L’altra partita andata in scena del gruppo A è quella tra Fenerbahce e Benfica terminata 3-0 per le ragazze turche. Torniamo però al match odierno che al momento vede le piemontesi inseguire dopo la vittoria del set iniziale da parte del Lodz. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LODZ NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Abbiamo quindi visto che l’imminente diretta Lodz Novara segnerà il ritorno in Champions League della Igor Gorgonzola, che nelle ultime due stagioni ha vinto entrambe le altre Coppe europee della Cev, che negli anni precedenti era stata invece protagonista fissa della competizione maggiore. Possiamo ricordare le semifinali del 2021 e del 2023 e naturalmente soprattutto il trionfo del 2019, particolarmente memorabile perché la finale del 18 maggio 2019 presso la Max-Schmeling-Halle di Berlino fu un derby italiano che Novara vinse per 3-1 (25-18, 25-17, 14-25, 25-22) contro Conegliano.

Tornando al presente, già settimana prossima e quindi il 4 dicembre il debutto casalingo sarà con la super sfida contro il Fenerbahce, poi per le giornate successive si passerà al 2026, con altri quattro turni fra l’8 gennaio e il 4 febbraio, in un periodo davvero intenso per le Coppe europee della pallavolo femminile. Questo quindi è il quadro della situazione, fra ricordi e calendario, ma adesso conta solamente quello che succederà sul campo con la diretta Lodz Novara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LODZ NOVARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Lodz Novara ci permette di ricordare che in Champions League quest’anno le partite saranno visibili su DAZN e Sky Sport, in questo caso tre incontri ad ogni turno, con ottima scelta anche per la diretta streaming video, ma solo su abbonamento.

LODZ NOVARA: UN GRADITO RITORNO

Torna sul palcoscenico più prestigioso una squadra che ha scritto tante pagine di storia per la nostra pallavolo, siamo quindi felici di proporvi la diretta Lodz Novara, che alle ore 18.00 di oggi, martedì 25 novembre 2025, sarà valida dalla Sport Arena della città polacca per la prima giornata del girone B della Champions League di volley femminile.

Per la Igor Gorgonzola Novara sarà quindi il ritorno in Champions League dopo due stagioni di assenza, nelle quali peraltro le piemontesi si sono fatte molto onore vincendo entrambe le Coppe europee, nel 2024 la Challenge Cup e nella scorsa primavera la Coppa Cev, che si aggiungono nella storia recente del club al trionfo nella Champions League 2019.

Insomma, la wild-card assegnata dalla Cev a Novara è a dir poco meritata, considerando che l’anno scorso la Igor oltre al successo nella seconda competizione europea vanta anche la semifinale scudetto in campionato, si completerà quindi il quartetto delle meraviglie con Conegliano, Milano e Scandicci, che sono ovviamente le altre italiane in Champions League.

Il primo ostacolo saranno le polacche del PGE Budowlani Lodz, squadra di buonissimo livello dal momento che l’anno scorso raggiunse i quarti, anche se poi fu eliminata da Scandicci con un doppio 3-0. Insomma, le nostre squadre potrebbero essere ancora un gradino sopra, ma la prima risposta la avremo stasera dal campo grazie alla diretta Lodz Novara…

DIRETTA LODZ NOVARA: COSA ATTENDE LE PIEMONTESI?

La grande novità è quindi la presenza di quattro squadre italiane, con la diretta Lodz Novara apriamo una edizione della Champions League di volley femminile che però è rimasta immutata a livello di formula. Si inizia quindi con la fase a gironi, nella quale Novara oltre alle polacche dovrà affrontare nelle prossime settimane anche le portoghesi del Benfica e soprattutto le turche del Fenerbahce, che naturalmente dovrebbero essere la rivale principale nella caccia al primo posto, che garantirà l’immediato passaggio ai quarti di finale.

Le seconde di ogni gruppo più la migliore terza andranno invece a disputare un turno di spareggio per completare il quadro delle squadre che entreranno fra le migliori otto d’Europa. Sulla carta le polacche potrebbero contendere alle piemontesi il ruolo di sfidanti per il Fenerbahce, potrebbe quindi indirizzare già in maniera piuttosto significativa il girone la diretta Lodz Novara, un colpaccio in trasferta metterebbe la Igor in una posizione di notevole forza…