DIRETTA LODZ SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alla diretta Lodz Scandicci, come abbiamo accennato ci sarà un tabù da sfatare per le toscane in questo doppio confronto. Scandicci in questi anni ha vinto una Challenge Cup e una Coppa Cev, ma i quarti di Champions League sono stati finora invalicabili. Nel 2019 la Savino Del Bene fu eliminata dal Fenerbahce, nel 2020 ci sarebbe stata la sfida con l’Eczacibasi ma il torneo fu sospeso per la pandemia di Covid e mai più ripreso. Nel 2021 fu invece fatale l’abbinamento derby con Conegliano, inseguito ecco le due stagioni nelle Coppe “minori” ed infine un anno fa di questi tempi l’eliminazione contro il già citato Eczacibasi.

Questa volta Scandicci si è guadagnata con una eccezionale fase a gironi l’abbinamento contro una rivale non italiana o turca, almeno in teoria è un vantaggio da provare a sfruttare nel migliore dei modi, magari vincendo già stasera in trasferta. Insomma, per interrompere la maledizione potrebbe sembrare la volta buona: via alla diretta Lodz Scandicci per capire come andrà il “primo tempo”! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LODZ SCANDICCI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Lodz Scandicci in tv è una diretta streaming video riservata agli abbonati a DAZN, la piattaforma digitale che detiene in esclusiva i diritti del torneo.

LODZ SCANDICCI: SAVINO DEL BENE FAVORITA

Torna la Champions League di volley femminile con l’andata dei quarti, alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 5 marzo 2025, sarà il momento di seguire la diretta Lodz Scandicci. Si va dunque in Polonia per aprire la doppia sfida che, al termine del match di ritorno di settimana prossima, ci dirà se la Savino Del Bene Scandicci finalmente potrà sfatare il “tabù” dei quarti di Champions, dove si è fermata la corsa di Scandicci in tutte le precedenti quattro partecipazioni delle toscane alla massima competizione europea per club.

Facendo tutti i più che leciti scongiuri, la diretta Lodz Scandicci onestamente dovrebbe essere la volta buona: la Savino Del Bene è stata a dir poco meravigliosa nella fase a gironi, chiusa con sei vittorie tutte per 3-0 in altrettante partite disputate, con un ulteriore salto di qualità quindi rispetto alle precedenti stagioni, che dovrebbe avere portato in dote un incrocio più “morbido” contro le polacche del PGE Grot Budowlani Lodz. Ovviamente l’obiettivo sarebbe quello di mettere la strada in discesa fin dalla partita d’andata, la diretta Lodz Scandicci ci dovrà dare la prima risposta in merito.

DIRETTA LODZ SCANDICCI: INDICAZIONI CHIARE DALLA FASE A GIRONI

Abbiamo quindi tessuto l’elogio delle toscane per avvicinarci alla diretta Lodz Scandicci: anche se le avversarie del girone erano inferiori, non lasciare per strada nemmeno un set in sei partite è impresa davvero notevole, che come si accennava non è questione solo simbolica, perché ora c’è una rivale tutto sommato abbordabile – con tutto il rispetto naturalmente per le polacche, che sono pur sempre arrivate fra le prime otto d’Europa e sono quindi una compagine rispettabile. L’anno scorso Scandicci si fermò contro l’Eczacibasi: stavolta l’incrocio con la Turchia sarà eventualmente in semifinale e ci si penserà a suo tempo.

La Savino Del Bene è stata quindi la migliore squadra nella classifica complessiva dei gironi, mentre il Lodz è arrivato ad ampia distanza dal Fenerbahce nel proprio gruppo prima di imporsi nel proprio playoff contro le serbe del Tent Obrenovac. Finora si sono confermate le gerarchie previste, con le squadre italiane e turche nettamente superiori a tutte le altre, con la Polonia che ha portato comunque due team ai quarti, ma in teoria a un livello inferiore. Il bello dello sport però è che tutto va dimostrato naturalmente sul campo, quindi nella diretta Lodz Scandicci le toscane dovranno meritarsi il ruolo di grandi favorite che abbiano assegnato loro.