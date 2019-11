Diretta Lokomotiv Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in Youth League

Lokomotiv Mosca Juventus Primavera sarà diretta dall’azero Rauf Jabarov, si gioca alle ore 13:00 di mercoledì 6 novembre presso la Sapsan Arena: quarta giornata nella fase a gironi di Youth League 2019-2020. I giovani bianconeri, partiti con il botto e vincendo due partite nelle quali hanno sempre segnato 4 gol, si sono arenati nell’ultimo turno: sorpresi in casa dai russi, hanno perso e dunque leggermente frenato nella loro corsa. La qualificazione è ancora più probabile rispetto ad un esito negativo del gruppo D, ma chiaramente adesso bisognerà provare a riprendere la marcia e strappare anche solo un pareggio a Mosca; in campionato, rinviata la partita contro il Genoa, l’ultimo impegno resta quello contro il Sassuolo che, vinto, ha spezzato la striscia negativa ridando vigore alla squadra. Aspettiamo dunque la diretta di Lokomotiv Mosca Juventus Primavera; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni di questa sfida valida per la Youth League.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Juventus Primavera di UEFA Youth League sarà disponibile in chiaro in televisione sul digitale terrestre su Canale 20. La partita sarà come sempre visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Lokomotiv Mosca Juventus, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 13.00 presso la Sapsan Arena di Mosca, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. La Lokomotiv Mosca allenata da Mishatkin schiererà un 4-3-3: Botnar, Silyanov, Chernyy, Ivankov, Osnov, Mukhin, Petukhov, Petrov, Baraboshkin, Suleimanov, Iosifov. La Juventus guidata in panchina da Lamberto Zauli risponderà con un 4-3-3 così schierato: Siano, Leo, Dragusin, Gozzi Iweru, Anzolin, De Winter, Fagioli, Ranocchia, Kaly Sene, Petrelli, Penner.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano la Juventus favorita sulla Lokomotiv Mosca. Quota per l’affermazione interna fissata a 3.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.05. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.60, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.25



© RIPRODUZIONE RISERVATA