Diretta Lokomotiv Kuban Trento/ Streaming video tv: Aquila per i quarti (Eurocup)

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN TRENTO: PARTITA VITALE PER L’AQUILA!

Lokomotiv Kuban Trento, che sarà diretta dagli arbitri Olegs Latisevs, Tomasz Trawicki e Denis Hadzic, si gioca alle ore 17:30 (italiane) di mercoledì 10 marzo: alla Basket Hall di Krasnodar si conclude il gruppo F della Top 16 di basket Eurocup 2020-2021. Grazie alla vittoria su Boulogne nel turno precedente, l’Aquila ci arriva come prima in classifica e dunque vicina alla qualificazione ai quarti, ma la realtà è che in questo gruppo può succedere di tutto: è l’unico in cui a 40 minuti dal termine non ci siano ancora squadre qualificate, perché le rivali si sono divise la posta in palio e potrebbero clamorosamente chiudere con 3 vittorie a testa, dando vita a un arrivo in volata deciso chiaramente dalla differenza canestri.

Di sicuro Trento si presenta in Russia con il morale alle stelle, perché domenica ha battuto Milano al fotofinish raccogliendo entusiasmo e sicurezza nei suoi mezzi, oltre a migliorare la situazione in campionato; adesso però avrà questo compito ostico da superare, dunque vedremo cosa succederà alla Basket Hall nella diretta di Lokomotiv Kuban Trento che comincia tra poco, e aspettando la quale possiamo provare a tracciare qualche linea guida con i temi principali della partita.

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Kuban Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come sappiamo, tutte le partite di Eurocup vengono fornite in mobilità. La diretta streaming video sarà consentita dunque sul portale Eurosport Player, previa sottoscrizione di un abbonamento; ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili sulla partita – tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale – e le notizie sulle classifiche del torneo e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Per quanto riguarda Lokomotiv Kuban Trento, dobbiamo dire innanzitutto che, essendo prima nel girone, la Dolomiti Energia è padrona del suo destino: significa che vincendo alla Basket Hall sarebbe qualificata e si prenderebbe il primato nel girone (vorrebbe dire non incrociare Virtus Bologna o Unics Kazan nei quarti, il che non sarebbe malaccio) ma significa anche che una sconfitta non significherebbe aritmeticamente eliminazione perché dovrebbero verificarsi altri contesti. Va ricordato allora che la partita di andata aveva visto Trento imporsi con un margine di 12 punti: riuscire a contenere sotto questa soglia un’eventuale porterebbe poi a sperare in una vittoria di Boulogne contro il Partizan (il match si giocherà tre ore dopo la palla a due qui in Russia) che porterebbe Lele Molin e la sua truppa ai quarti di Eurocup. Approfondiremo in seguito il discorso, intanto possiamo dire che l’Aquila aveva iniziato male il suo percorso in Top 16 ma ha girato tutto con la fondamentale vittoria su Boulogne nell’ultima giornata, con una differenza canestri a suo favore che adesso può fare tutta la differenza del mondo.



