Diretta Lokomotiv Kuban Venezia/ Streaming video e tv: Reyer in crisi? (Eurocup)

Lokomotiv Kuban Venezia si gioca, alle ore 19:00 di mercoledì 9 ottobre, presso la Basket Hall: seconda giornata nel gruppo B della Eurocup 2019-2020, e partita che per la squadra di Walter De Raffaele rappresenta un riscatto più o meno necessario. Non tanto e non solo per il ko incassato alla prima giornata contro il Partizan Belgrado, ma anche e soprattutto per riprendere la marcia dopo un avvio di stagione che ha visto i campioni d’Italia perdere due delle prime tre partite di Serie A1. Il gruppo è sostanzialmente rimasto lo stesso delle ultime stagioni, ma gli orogranata hanno già imparato a loro spese che la continuità nei risultati è complessa; in questa Eurocup la Reyer vuole sicuramente maturare esperienza internazionale, superare la Top 16 e poi provare a spingersi ancora più in là, ma naturalmente dovrà iniziare a mettere qualche vittoria in cascina. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Lokomotiv Kuban Venezia, della quale possiamo intanto presentare i temi principali mentre aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Kuban Venezia non sarà disponibile sui canali tradizionali, ma è una delle partite che vengono fornite dal portale Eurosport Player: come lo scorso anno dunque gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita di Eurocup in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.eurocupbasketball.com, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle due squadre.

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Lokomotiv Kuban Venezia può già essere considerata una partita da spareggio: anche i russi (allenati da Luca Banchi), finalisti recenti di questa Eurocup, sono caduti alla prima giornata perdendo contro il Rytas Vilnius, e dunque alla Basket Hall si affrontano due squadre che vogliono evitare di ritrovarsi al palo. Avendo già conosciuto un ko interno, la Reyer ha bisogno di cambiare marcia; nel fine settimana la sconfitta del PalaDozza contro la Virtus Bologna è stata la seconda consecutiva in campionato – e sul parquet bolognese – dunque i campioni in carica hanno aperto male la difesa dello scudetto. In ambito internazionale si punta chiaramente a fare qualcosa di positivo per trovare ritmo anche in campo interno; Venezia adesso non è più una sorpresa e sa di dover costantemente confermare la sua competitività, il roster a disposizione di coach De Raffaele è di primo livello e dunque questa sera ci aspettiamo, sia pure su un parquet difficile, che la squadra sia in grado di dire il suo e provare a giocare per la vittoria esterna di prestigio.



