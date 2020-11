Diretta Lokomotiv Kuban Virtus Bologna/ Streaming video tv: big match in Eurocup

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN VIRTUS BOLOGNA: PER BLINDARE IL PRIMO POSTO

Lokomotiv Kuban Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Mehdi Difallah e Sinan Isguder: alle ore 17:30 italiane di mercoledì 11 novembre saremo alla Basket Hall di Krasnodar per la partita che rientra nel programma della settima giornata nel gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. E’ uno scontro al vertice, tra due squadre che hanno vinto cinque gare a testa; la differenza sta nel fatto che la Segafredo è ancora imbattuta non avendo giocato l’ultimo match contro il Lietkabelis, mentre i russi hanno battuto tutte le loro avversarie ad eccezione delle stesse V nere, che hanno avuto la meglio in casa e adesso possono allungare, andando così a blindare il primo posto nel girone. Per entrambe non è chiaramente in discussione la qualificazione alla Top 16, e allora questo pomeriggio potremo eventualmente divertirci vedendo un basket di qualità; non ci resta che attendere la diretta di Lokomotiv Kuban Virtus Bologna per scoprire come andranno le cose, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi portanti della sfida.

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lokomotiv Kuban Virtus Bologna, che non viene trasmessa dai canali della nostra televisione ma sarà invece fornita, per tutti gli abbonati al servizio, dalla piattaforma Eurosport Player che ha in esclusiva quasi tutte le partite di Eurocup, e non solo. Dunque sarà una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete consultare tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA LOKOMOTIV KUBAN VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Che Lokomotiv Kuban Virtus Bologna fosse un big match lo sapevamo ben prima che si iniziasse a giocare in questo girone di Eurocup, e infatti in questo modo avevamo presentato la sfida di andata: entrambe le squadre sono tra le grandi favorite per vincere il torneo, si sono trovate nello stesso raggruppamento della prima fase e hanno subito dimostrato di avere qualcosa in più delle avversarie, prendendo immediatamente il largo e archiviando – o comunque posizionandosi alla grande – la qualificazione alla Top 16. Naturalmente oggi i russi vorranno provare a vendicare il ko della Segafredo Arena, non solo per sentimenti di rivalsa o per mandare un messaggio ma anche perché, ovviamente girando la differenza canestri, ci sarebbe una bella occasione per chiudere al primo posto in classifica. Non che attualmente cambi qualcosa: le insidie nella seconda fase ci saranno comunque e queste due compagini possono andare a vincere contro chiunque. La Segafredo forse deve ritrovare qualcosa dal punto di vista della condizione: l’ultima partita di campionato l’ha vista sconfitta da Brindisi, è già il terzo ko interno nella stagione di Serie A1 ed è chiaro che Sasha Djordjevic non si aspettasse questi ribaltoni, pur se in Eurocup le cose stanno andando in modo decisamente diverso.

