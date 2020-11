Diretta Lokomotiv Mosca Atletico Madrid/ Streaming video tv, Simeone favorito

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID: I RUSSI POSSONO RIBALTARE IL GIRONE

Lokomotiv Mosca Atletico Madrid, in diretta alle ore 18.55 italiane di questa sera, martedì 3 novembre 2020, si gioca nella capitale russa per la terza giornata del girone A di Champions League, che giungerà dunque a metà della fase a gruppi. Giungiamo alla diretta di Lokomotiv Mosca Atletico Madrid evidenziando che si tratta di una partita fondamentale per entrambe le formazioni. Lokomotiv e Atletico infatti hanno perso contro il Bayern Monaco leader del girone, poi gli spagnoli hanno conquistato una vittoria contro il Salisburgo, mentre i russi con gli austriaci hanno pareggiato. L’Atletico Madrid dunque è davanti in classifica alla Lokomotiv Mosca, che però avrà l’occasione di rimescolare le carte in caso di vittoria. D’altro canto, un colpaccio dei Colchoneros sarebbe già un colpo mortale per i russi e una seria ipoteca sul secondo posto per l’Atletico: ecco perché la posta in palio sarà fondamentale e Lokomotiv Mosca Atletico Madrid una partita sicuramente da non perdere.

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lokomotiv Mosca Atletico Madrid sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Champions League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID

Vediamo adesso quali potrebbero essere alcuni spunti sulle probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Atletico Madrid. Per i padroni di casa russi allenati da mister Nikolic il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-4-2, con alcuni elementi di spicco quali Corluka in difesa, Krychowiak e Miranchyuk (autore del gol del momentaneo pareggio contro il Bayern Monaco) a centrocampo e Smolov nel reparto offensivo. La qualità della rosa però pende dalla parte di quello che dovrebbe essere lo speculare 4-4-2 dell’Atletico Madrid di mister Simeone, che dovrebbe logicamente puntare su tutti i suoi migliori giocatori per una partita fondamentale, da Oblak fra i pali fino alla coppia d’attacco Joao Felix-Suarez per avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lokomotiv Mosca Atletico Madrid secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. Si tratta di un pronostico che sorride agli spagnoli: 1,35 è la quota fissata per il segno 2, mentre poi si sale già a quota 4,75 per il pareggio (segno X) e fino a 9,75 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria della Lokomotiv.



