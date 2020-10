Diretta/ Lokomotiv Mosca Bayern (Champions League) streaming tv: arrivano i campioni

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA BAYERN: TEDESCHI FAVORITI!

Lokomotiv Mosca Bayern, diretta dal romeno István Kovács, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I campioni d’Europa in carica arrivano a Mosca e lo fanno dopo aver ritrovato il passo travolgente che aveva contraddistinto i bavaresi negli ultimi mesi. Dopo il crollo contro l’Hoffenheim a fine settembre il Bayern si è rialzato in fretta, ma l’esordio in Champions è stato addirittura strepitoso, con il 4-0 inflitto al forte Atletico Madrid di Simeone. Una vittoria alla quale il Bayern ha dato continuità anche in Bundesliga, travolgendo 5-0 l’Eintracht Francoforte. Avvertita la Lokomotiv Mosca che è partita però strappando un importante pareggio a Salisburgo nella competizione, smentendo chi vedeva nella formazione russa l’anello debole del girone. Uno sforzo che la Lokomotiv ha però pagato in campionato, subendo una sconfitta interna contro il Rotor Volgograd.

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA BAYERN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Bayern sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA BAYERN

Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Bayern, sfida che andrà in scena presso la RZD Arena di Mosca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marko Nikolic con un 4-4-2: Guihelerme, difesa con Zhivoglyadov, Murilo, Corluka, Sylianov, Krychowiach, Ignatiev, Magkeev, Eder, Miranchuk, Lisakovic. Gli ospiti guidati in panchina da Hans-Dieter Flick schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Muller, Coman, Tolisso, Lewandwski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Lokomotiv Mosca e Bayern queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 16.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 8.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.15.



