Diretta Lokomotiv Mosca Leverkusen/ Streaming video: quote Bayer favorito (Champions)

Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen, partita diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, è uno dei due anticipi di martedì 26 novembre per la quinta giornata della Champions League 2019-2020: si gioca alle ore 18:55 e si tratta di uno spareggio per il terzo posto nel gruppo D, che permetterebbe di continuare la corsa europea in Europa League. A dire il vero entrambe le squadre possono ancora qualificarsi agli ottavi, anche se sarà dura: un pareggio le farebbe fuori (anche se nessuna delle due aritmeticamente), mentre la vincente dovrebbe poi sperare di fare punteggio pieno anche nel turno seguente e che l’Atletico Madrid, se sconfitto questa sera dalla Juventus, perda anche l’ultima giornata. Nel caso della Lokomotiv (beffata all’ultimo secondo dalla Juventus nell’ultimo turno), che aveva vinto in Germania la partita di andata, sarebbe una sfida diretta con i Colchoneros; i tedeschi invece possono eventualmente sperare nei bianconeri già primi nel girone, e dunque in una partita interna più abbordabile. Le Aspirine per altro si sono rilanciate battendo l’Atletico, e dunque hanno molta fiducia in vista della diretta di Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen: noi aspettiamo il fischio d’inizio facendo qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen è un'esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA BAYER LEVERKUSEN

Problemi per Yuri Semin, che deve rinunciare a tre giocatori importanti e potrebbe perdere anche Ignatjec e Corluka: con i due difensori fuori Murilo Cerqueira riprenderà il posto da difensore centrale (al fianco dell’ex Howedes) con Zhivoglyadov a giocare da terzino destro, confermando il portiere Guilherme e il laterale sinistro Rybus. In mediana tutto confermato con la cerniera composta da Krychowiak e Barinov; davanti, in assenza di Joao Mario avrà una maglia Tugarev a meno che non venga avanzata la posizione di Bryan Idowu o dello stesso Rybus. Aleksey Miranchuk il trequartista, Zhemaledtinov l’esterno destro con il portoghese Eder da prima punta; tutti a disposizione per Peter Bosz a parte lo squalificato Amiri, e allora al posto del giovane tedesco ci sarà Moussa Diaby ad agire da esterno destro sulla trequarti, con la probabile conferma di Havertz e Bellarabi a supporto della prima punta Volland. In mezzo il ballottaggio è tra Demirbay (che può prendere posto qualche passo avanti) e Baumgartlinger, mentre va verso la conferma il cileno Aranguiz; Jonathan Tah e Sven Bender saranno i due centrali di difesa, Lars Bender dovrebbe riprendersi la maglia a destra (Weiser sarà fuori fino al 2020) mentre a sinistra ci sarà Wendell, con Hradecky tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito il suo pronostico per Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen: il segno 1 per la vittoria della squadra russa vale 3,50 volte la puntata e dunque la favorita per la vittoria è la formazione ospite, perchè il segno 2 vi permetterebbe di guadagnare 2,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.



