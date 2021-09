Diretta/ Lokomotiv Mosca Marsiglia streaming video: la Lazio osserva (Europa League)

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA MARSIGLIA: OSPITI FAVORITI!

Lokomotiv Mosca Marsiglia, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.45 presso la RZD Arena di Mosca, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. La Lazio, contemporaneamente in campo a Istanbul, osserverà sicuramente con attenzione quanto accadrà nella capitale russa tra le altre due compagini del suo girone. I russi sono reduci da una vittoria interna per 2-0 contro il Samara che li ha mantenuti al secondo posto in classifica, a braccetto con il Sochi e a 2 lunghezze di vantaggio rispetto allo Zenit San Pietroburgo.

Il Marsiglia, votato sempre a un calcio spettacolare dal tecnico Jorge Sampaoli, dopo le polemiche relative alla maxi-rissa contro il Lille ha ripreso la sua marcia con una convincente vittoria per 0-2 sul campo del Monaco. Doppietta di Dieng e formazione marsigliese che resta imbattuta nella Ligue 1 francese, in attesa del recupero fissato del match con il Lille. I francesi proveranno subito a dimostrare di essere la squadra sulla carta in grado di giocarsi il primo posto nel girone con la Lazio, ma servirà subito un risultato positivo.

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Marsiglia è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA MARSIGLIA

Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Marsiglia, match che andrà in scena alla RZD Arena di Mosca. Per la Lokomotiv Mosca, Marko Nikolic schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guilherme; Zhivoglyadov, Magkeev, Jedvaj, Tiknizyan; Zhemaletdinov, Kulikov, Beka Beka, Petrov; Smolov, Kerk. Risponderà il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli con un 3-3-3-1 così schierato dal primo minuto: Pau Lopez; Saliba, Balerdi, Luan Peres; Lirola, Rongier, Kamara; Under, Guendouzi, Dieng; Harit.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla RZD Arena di Mosca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Ferencvaros, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

