Diretta Lokomotiv Mosca Salisburgo/ Streaming tv: ultima spiaggia (Champions League)

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA SALISBURGO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Lokomotiv Mosca Salisburgo, in diretta alle ore 18.55 italiane (le 20.55 locali) dallo stadio RZD Arena della capitale russa, si gioca stasera, martedì 1 dicembre 2020, per la quinta giornata del girone A della Champions League. Partita magari di non grande richiamo, la diretta di Lokomotiv Mosca Salisburgo sarà tuttavia fondamentale per le sorti di queste due formazioni: i russi hanno tre punti grazie all’ottimo rendimento contro l’Atletico Madrid, che per ben due volte hanno fermato sul pareggio, mentre gli austriaci sono ultimi con un solo punto dopo la doppia sconfitta contro il Bayern Monaco. Il Salisburgo dunque vede appesa ad un filo anche solo la possibilità di arrivare terzo per passare in Europa League e deve di conseguenza cercare l’impresa a Mosca; d’altro canto la Lokomotiv ha una grande occasione per inseguire gli ottavi di finale ma deve approfittare della partita di oggi, perché settimana prossima giocherà in casa del Bayern Monaco. Posta in palio altissima: chi saprà fare meglio?

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA SALISBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Salisburgo sarà una esclusiva di Sky Sport, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Champions League per i propri abbonati, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite sito oppure applicazione di Sky Go se stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA SALISBURGO

Parlando adesso delle probabili formazioni per Lokomotiv Mosca Salisburgo, dobbiamo osservare che le assenze peseranno soprattutto sui padroni di casa, che hanno fuori causa diversi giocatori tra i quali spicca Smolov. La Lokomotiv dunque dovrebbe varare una formazione che avrebbe come punti di riferimento Corluka in difesa, Krychowiak a centrocampo e in attacco Ze Luis, mentre il Salisburgo ha indisponibile il solo Oumar Solet e punterà fortissimo sull’ungherese Szoboszlai, che di recente ha trascinato la sua Nazionale alla fase finale degli Europei slittati al 2021 ed è nel mirino di tante big del calcio europeo, anche della nostra Serie A.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Lokomotiv Mosca Salisburgo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli austriaci sono considerati forse a sorpresa nettamente favoriti e quindi il segno 2 è quotato ad appena 1,65; si sale poi di parecchio già per il pareggio, perché il segno X vale 4,25 volte la posta in palio, infine in caso di segno 1 si toccherebbe quota 4,75 per chi avesse creduto nella Lokomotiv Mosca.



