Diretta London Lions Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Eurocup.

DIRETTA LONDON LIONS TRENTO (RISULTATO 55-24): INTERVALLO LUNGO

London Lions e Trento vanno all’intervallo lungo sul 55-24. Andiamo a scoprire il tabellino del match. London Lions: Scott 2, Price 5, Williams 10, Lukosiunas 9, Philipp 11, Mcgusty 12, Williams 2. Trento: Steward 4, Jones 5, Niang 8, Jogela 2, Mawugbe 2, Jakimovski 3. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Venezia Neptunas Klaipeda (risultato finale 89-69): dominio di casa! (15 ottobre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA LONDON LIONS TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta London Lions Trento saremo in tv sui canali satellitari di Sky Sport, la diretta streaming video viene garantita dunque dall’applicazione Sky Go agli abbonati.

PALLA A DUE!

Eccoci con la diretta London Lions Trento, e allora in questi pochi minuti possiamo ricordare che la squadra inglese lo scorso anno non ha preso parte alla Eurocup essendone esclusa per motivi finanziari, a dire il vero ha anche rischiato la bancarotta ma poi è stata salvata dall’avvento della lituana Tesonet, già azionista di minoranza dello Zalgiris Kaunas. Non va dimenticato che nel 2023-2024 i London Lions avevano disputato una straordinaria Eurocup: terzi nel girone, poi arrivati fino alla semifinale dove la corsa si era interrotta per mano del Paris di TJ Shorts e Nadir Hifi, ma sono rimasti ovviamente bellissimi ricordi.

DIRETTA/ Brescia Trento (risultato finale 72-63): Della Valle 19 punti (basket A, oggi 11 ottobre 2025)

Per quanto riguarda i precedenti, ne troviamo due nella stagione precedente: doppia vittoria dei londinesi, Aquila eliminata con pessimo record di 4-14 e Lions invece settimi, ma stavolta fuori agli ottavi contro la Joventut Badalona. Come andranno le cose questa sera sul parquet della Copper Box Arena? È quello che scopriremo davvero tra poco, perché finalmente è arrivato il momento di metterci comodi e assistere a una partita già molto delicata e importante per entrambe le squadre, la parola passa ai protagonisti della diretta London Lions Trento la cui palla a due sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Buducnost Trento (risultato finale 96-107) successo per gli italiani (8 ottobre 2025)

LONDON LIONS TRENTO: PER IL RECORD POSITIVO!

Con la diretta London Lions Trento saremo alla Copper Box Arena, naturalmente nella capitale inglese, per una partita molto interessante nella terza giornata del girone B di basket Eurocup 2025-2026. La Dolomiti Energia ci crede: forte della bellissima vittoria di Podgorica, contro il Buducnost, ora vuole proseguire.

È una Trento che ha saputo cambiare faccia nel giro di una settimana: aveva perso male all’esordio contro Bourg en Bresse, si è presentata all’esordio in Serie A1 rifilando 40 punti a Cantù e poi, nonostante assenze importanti, è andata a sbancare la Moraca con grande autorità, mettendosi in pari in classifica.

Ora si va dunque alla ricerca della vittoria che può valere il record positivo; sarebbe importante perché negli ultimi anni l’Aquila non ha conosciuto troppo spesso questo scenario, e anche se siamo solo all’inizio prendersi la seconda affermazione in tre gare sarebbe di certo un bel segnale.

Vedremo allora, perché la diretta London Lions Trento resta comunque una partita tosta anche se i britannici hanno perso entrambe le partite giocate in questa Eurocup, la competizione nasconde sempre parecchie insidie e sarà importante non inciampare nelle difficoltà ma provare a superarle, come fatto contro il Buducnost.

DIRETTA LONDON LIONS TRENTO: DOPO LA PRIMA VITTORIA

Cosa dire ancora della diretta London Lions Trento? Sicuramente la Dolomiti Energia in questo inizio di stagione è apparsa abbastanza indecifrabile: abbiamo più volte rimarcato come Massimo Cancellieri abbia a disposizione un roster molto giovane e che quindi possa essere necessario del tempo perché il progetto si sviluppi totalmente. La sconfitta in Supercoppa e il ko casalingo alla prima di Eurocup lasciavano intendere effettivamente che Trento potesse andare incontro a qualche difficoltà di troppo, ma poi sono arrivate le due roboanti affermazioni contro Cantù e Buducnost a smentire tutto il discorso precedente.

La verità è che l’Aquila ha a disposizione una squadra davvero di talento e che consente di esprimersi al meglio; questo almeno è quanto abbiamo visto con Cheickh Niang, giovanissimo e sotto pressione (per certi versi) per l’esplosione del fratello Saliou sulla grande scena di Europei ed Eurolega ma già capace di essere un fattore determinante nella squadra. Adesso con questa diretta London Lions Trento arriveranno ulteriori conferme sul cammino della Dolomiti Energia, detto ovviamente che la strada sarà lunga e quindi ci saranno inevitabilmente alti e bassi da affrontare.