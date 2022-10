DIRETTA LONDON TRENTO/ Video streaming tv: la bella ascesa degli inglesi Lions

DIRETTA LONDON TRENTO: GLI AVVERSARI DELL’AQUILA

Nel presentare la diretta di London Trento dobbiamo fare un focus sugli avversari: i London Lions sono nati nel 1977 come Hemel Hampstead Lakers, chiaro omaggio alla storica franchigia di Los Angeles in NBA, e poi nel corso degli anni hanno cambiato più volte sede fino a raggiungere la capitale inglese nel 2012. Naturalmente il basket in Inghilterra conta ancora il giusto, ma come sappiamo il mercato è in forte espansione; a livello nazionale i London Lions hanno vinto la regular season del campionato nel 2018, ma non sono mai riusciti a mettere le mani sul titolo avendo perso quattro finali.

Hanno messo in bacheca invece Coppa e Supercoppa britannica (possiamo chiamare così questo secondo trofeo), e ora sono al debutto internazionale che sperano possa condurre agli ottavi di finale. La stella della squadra è senza dubbio Sam Dekker: parliamo di una diciottesima scelta assoluta al draft NBA (nel 2015), selezionato dagli Houston Rockets e poi impegnato anche con Los Angeles Clippers, Cleveland, Washington e Toronto. Lo scorso anno Dekker è già stato protagonista in ambito internazionale: con il Bahcesehir ha vinto la Europe Cup, battendo Reggio Emilia in finale. (agg. di Claudio Franceschini)

LONDON TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di London Trento non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento, salvo variazioni di palinsesto, sarà soltanto in differita per gli abbonati al satellite su Sky Sport Action (numero 206 del decoder) alle ore 22:00. Non avrete quindi un servizio di diretta streaming video per seguire la partita di Eurocup, ma in ogni caso potrete consultare il sito ufficiale della Eurocup, che trovate all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LONDON TRENTO: TRASFERTA INGLESE!

London Trento è in diretta dalla Copperbox Arena alle ore 20:30 (italiane) di martedì 18 ottobre: si gioca per la 2^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2022-2023, appuntamento subito importante per una Dolomiti Energia che ha bisogno di prendersi la prima vittoria in questa competizione. Settimana scorsa l’esordio è stato negativo: sconfitta abbastanza netta contro il Promitheas che ha di fatto continuato la tradizione assolutamente negativa della passata stagione, dunque Trento ha ancora un conto in sospeso con la Eurocup ma sa che la qualificazione agli ottavi è possibile.

Per contro abbiamo i London Lions che per la prima volta si affacciano alla manifestazione, e che hanno perso di schianto contro l’Hapoel Tel Aviv; l’Aquila comunque arriva bene alla partita, in campionato ha vinto a Varese all’overtime dopo aver inseguito per tutta la partita e il morale è positivo. Vedremo quello che succederà nel corso della diretta di London Trento, mentre aspettiamo che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla intrigante serata della Copperbox Arena.

DIRETTA LONDON TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Come già detto la diretta di London Trento è importante per l’Aquila. La squadra di Lele Molin ha ripreso slancio in Serie A1 e la vittoria di Varese è stata preziosa dal punto di vista psicologica, oltre a essere stata la seconda consecutiva in campionato. La Eurocup rischia di essere un tema diverso, e lo abbiamo visto l’anno scorso quando Trento ha vinto una sola partita nel girone, conoscendo una mestissima eliminazione che ovviamente ha avuto conseguenze anche sulla campagna nazionale, vista l’esclusione dai playoff.

Oggi la Dolomiti Energia è una squadra che ha cambiato qualcosa e che va alla ricerca della gloria perduta; il margine per qualificarsi agli ottavi di Eurocup esiste tutto perché, come ben sappiamo, delle dieci squadre di ciascun girone sono otto quelle che avanzano. Questo potrebbe essere già uno spareggio o qualcosa di simile, considerando che i London Lions sono all’esordio assoluto nella fase a gironi di una competizione internazionale e, almeno sulla carta, rappresentano la Cenerentola dello schieramento. Alla fine parlerà il parquet della Copperbox Arena ma noi speriamo che dalla diretta di London Trento possa uscire vincitrice l’Aquila…











