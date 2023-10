DIRETTA LONDON VENEZIA/ Video streaming tv: cosa successe un anno fa? (Eurocup, 4 ottobre 2023)

DIRETTA LONDON VENEZIA: L’ANNO SCORSO

Aspettando che la diretta di London Venezia si giochi, andiamo a ricordare come erano andate le cose l’anno scorso, perché abbiamo già detto che entrambe le squadre erano già in Eurocup. La Reyer, che partiva con grandi ambizioni, si era dovuta accontentare del sesto posto nel gruppo A: 9 vittorie e altrettante sconfitte, 50% come record e molto lontana dalle prime due della classifica, ovvero Prometey e Joventut Badalona. Come risultante, l’incrocio degli ottavi era stato quello contro l’Hapoel Tel Aviv: purtroppo fuori casa per le regole di Eurocup vigenti, e gli israeliani avevano avuto la meglio con il risultato di 90-80 facendo vivere una grande delusione a una Venezia davvero deludente.

I London Lions, nel girone B, avevano ottenuto una vittoria in meno rispetto alla Reyer: 8 successi a fronte di 10 sconfitte, addirittura settima posizione davanti ad Amburgo, alla nostra Trento e al materasso Slask Wocraw. Gli inglesi avevano già ottenuto un buon risultato, e poi avevano giocato gli ottavi di Eurocup fuori casa contro la Joventut Badalona: sfida semi-impossibile nella quale i Lions tutto sommato avevano tenuto botta, perdendo però 89-78. Dunque una doppia eliminazione agli ottavi per Venezia e London, ma molto diverse; vedremo cosa succederà quest’anno… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LONDON VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di London Venezia viene trasmessa sulla televisione satellitare, che anche in questa stagione manda in onda le partite di Eurocup delle squadre italiane: appuntamento nello specifico su Sky Sport Arena, con la possibilità di seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – tramite l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va inoltre ricordato che sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LA PRIMA IN EUROCUP!

London Venezia è in diretta dalla Copperbox Arena, alle ore 20:30 italiane di mercoledì 4 ottobre: si gioca per la prima giornata di basket Eurocup 2023-2024. Inizia dunque la competizione anche per la Reyer, che ormai in Eurocup è di casa: ancora una volta Venezia, l’anno scorso eliminata agli ottavi, andrà alla ricerca di quella vittoria che la riporterebbe automaticamente in Eurolega, quello che potremmo dire sia il grande traguardo che la società ha fissato in un’epoca recente già fatta di due scudetti e una Coppa Italia in bacheca.

La Reyer intanto ha aperto la sua stagione con una vittoria convincente su Tortona: un successo che l’ha già lanciata in Serie A1 e idealmente verso questa trasferta, contro i London Lions che nell’ultima edizione di Eurocup hanno a loro volta raggiunto gli ottavi e sono certamente in crescita. Aspettando allora che la diretta di London Venezia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questo esordio in Eurocup qui alla Copperbox Arena.

DIRETTA LONDON VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Avremo dunque tra poco la diretta di London Venezia, una partita certamente molto interessante tra due squadre che, come già detto, l’anno scorso hanno entrambe raggiunto gli ottavi per poi essere eliminate. Certamente a deludere maggiormente era stata la Reyer, che all’inizio della competizione era considerata tra le grandi favorite per la vittoria del titolo, e dunque per arrivare in Eurolega; poi però la squadra è entrata in una spirale di risultati negativi che ha condizionato il percorso anche in Eurocup, portando tra l’altro all’incredibile esonero di Walter De Raffaele, il coach dei due scudetti.

Con Neven Spahija le cose sono migliorate, ma Venezia intanto aveva perso la sua buona posizione di classifica e ha dovuto giocare l’ottavo in gara secca senza il fattore campo; ha perso rinunciando al grande sogno, adesso è ripartita con le stesse ambizioni ma anche una rivoluzione sempre più profonda nel roster. I London Lions si ripresentano ai nastri di partenza di Eurocup con l’obiettivo di replicare gli ottavi di finale; difficile che gli inglesi possano fare meglio, ma chissà; staremo a vedere, intanto capiremo come andranno le cose nella diretta di London Venezia che comincia tra poche ore alla Copperbox Arena.











