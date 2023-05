DIRETTA/ Lorusso vs Essomba streaming video tv: si comincia

SI COMINCIA

Ci siamo, tutto è pronto per la diretta di Lorusso vs Essomba, il match per il titolo europeo dei pesi gallo di boxe che andiamo allora a presentare con le parole dello stesso pugile brianzolo. Alessio Lorusso ha dichiarato per l’agenzia ANSA: “Non preoccupatevi. Lui (il britannico Thomas Essomba, ndR) è un duro, abituato a combattere fuori casa, e ha affrontato i migliori. Sarà una battaglia ma voglio conservare la corona a tutti i costi. Spero di crescere ancora. Entro l’anno voglio combattere per il titolo mondiale”. Alessio Lorusso ha poi voluto aggiungere: “I cinquanta pugili più forti della mia categoria li conosco a memoria e ora che il fenomeno Inoue è salito di categoria io me la gioco con tutti”. L’attacco al Mondiale sarebbe fondamentale anche per stringenti necessità economiche: “in Italia è difficile vivere di boxe professionistica. Io, grazie anche agli sponsor, ci sto riuscendo, ma è dura”, ha voluto sottolineare il pugile italiano, celebre anche per i suoi tatuaggi che gli coprono tutto il corpo. Adesso però basta parole, perché a parlare dovrà essere il ring di Monza: via alla diretta di Lorusso vs Essomba! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LORUSSO VS ESSOMBA: DIFESA DEL TITOLO EUROPEO DA PARTE DI MOSQUITO

La diretta di Lorusso vs Essomba sarà un appuntamento da non perdere oggi per gli appassionati italiani di boxe, che infatti alle ore 21.00 di questa sera, sabato 20 maggio 2023, potranno seguire l’incontro in programma con in palio l’Europeo dei pesi gallo sul ring della Arena di Monza di Viale Stucchi, naturalmente nel capoluogo brianzolo – e segnaliamo che fra i circa 4.000 spettatori sono attesi anche gli ultrà della curva del Monza, la Davide Pieri, settore dello stadio Brianteo in cui siede anche lo stesso Alessio Lorusso quando va allo stadio per tifare per la squadra di Raffaele Palladino.

Annotazione di colore, ma naturalmente si tratterà del più importante appuntamento pugilistico del fine settimana nei nostri confini, organizzato dalla PromoBoxe Italia ed Edoardo Germani, con il patrocinio della Fpi. La riunione sarà denominata ‘The Art of Fighting‘ e presenterà come piatto forte naturalmente il match in cui il campione d’Europa di pugilato dei pesi gallo Alessio Lorusso difenderà il titolo contro il britannico Thomas Essomba. Sarà dunque un sabato sera stuzzicante per gli appassionati di boxe con la diretta di Lorusso vs Essomba.

DIRETTA LORUSSO VS ESSOMBA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

La diretta tv di Lorusso vs Essomba non sarà garantita, ma si potrà seguire questo incontro di pugilato da Monza sulla piattaforma DAZN (naturalmente riservata agli abbonati), il che significa che sarà disponibile almeno una diretta streaming video di Lorusso vs Essomba, per un bel sabato seria compagnia della boxe.

DIRETTA LORUSSO VS ESSOMBA: IL CONTESTO

La diretta di Lorusso vs Essomba ci offrirà allora la difesa volontaria del titolo europeo da parte di Alessio Lorusso, detto ‘Mosquito’, contro Thomas Essomba, che è il numero 10 del ranking, in attesa di combattere contro lo sfidante ufficiale, designato dall’Ebu, che sarà il francese Elie Konki, già campione dell’Unione Europea. Lorusso, mancino come Essomba, è favorito ma farà bene a non sottovalutare questo impegno contro un rivale in possesso di un gancio sinistro molto pericoloso ma poco conosciuto.

Nel contorno dell’appuntamento principale della The Art of Fighting, che sarà naturalmente proprio la diretta di Lorusso vs Essomba, si segnala un evento intrigante per un’altra specialità da combattimento, dal momento che il campione iridato dei pesi gallo della Kickboxing Wako-Pro, cioè il brianzolo Luca Cecchetti (quindi a sua volta padrone di casa a Monza) affronterà il campione di Spagna della sua specialità, Dostin Ortiz.

