DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC: NELLA SCORSA EDIZIONE

Mentre cresce l’attesa per la diretta Louis Vuitton Cup 2024 e in particolare per la semifinale Luna Rossa vs American Magic, possiamo fare un passo indietro a tre anni fa, quando il torneo tra gli sfidanti verso l’America’s Cup 2021 si chiamava in realtà Prada Cup – quest’anno invece ecco il ritorno di Louis Vuitton, che aveva già sponsorizzato tutte le edizioni dal 1983 al 2017. Il nome era sicuramente “favorevole” a Luna Rossa, che nelle acque di Auckland affrontò Ineos e American Magic.

Considerato il ridotto numero di partecipanti, la formula era diversa: i round robin videro i britannici chiudere al primo posto, per cui Ineos fu ammessa direttamente in finale, mentre Luna Rossa e American Magic dovettero disputare quella che fu chiamata semifinale, che vide la perentoria vittoria per 4-0 dell’imbarcazione italiana. Ricordi dolcissimi per Luna Rossa, che cambiò passo in maniera talmente evidente da travolgere poi Ineos addirittura per 7-1 nella finale della Prada Cup per conquistare il posto in America’s Cup contro New Zealand, che però infine riuscì a difendere il trofeo più ambito. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Cresce sempre più il livello della competizione e cambiano (in parte) le modalità per seguire la diretta tv Louis Vuitton Cup 2024, che è visibile dalle ore 14.00 sia in chiaro sui canali Mediaset sia per gli abbonati alla televisione satellitare di Sky Sport. Per la precisione, in chiaro la copertura sarà garantita integralmente da Italia 1, quindi non solo per le regate della semifinale di Luna Rossa. Nulla cambia invece per la diretta streaming video Louis Vuitton Cup 2024, fornita a tutti tramite Mediaset Infinity e agli abbonati anche tramite Sky Go oppure Now Tv.

COMINCIA LA SEMIFINALE!

Si fa sempre più sul serio nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, perché oggi sabato 14 settembre iniziano le semifinali, che saranno Luna Rossa vs American Magic e Ineos vs Alinghi. Nelle acque di Barcellona abbiamo già vissuto tantissime emozioni, però inizialmente si trattava dei preliminari e poi dei round robin che hanno eliminato una sola concorrente, cioè i francesi di Orient Express, mentre da oggi il gioco si fa davvero duro. Le quattro imbarcazioni ancora in corsa sono state suddivise nelle due semifinali, quindi Luna Rossa in questi giorni sfiderà solo American Magic in una serie al meglio delle nove regate, che sarà vinta ovviamente da chi arriverà per primo a cinque successi.

Il fascino della Louis Vuitton Cup 2024 entra quindi nella sua fase decisiva, che poi prevederà ovviamente la finale della competizione che serve per designare gli sfidanti di Emirates Team New Zealand nella successiva America’s Cup 2024. Ovviamente in questo periodo non vedremo più in azione i neozelandesi, che difenderanno il titolo più ambito del mondo della vela dal 12 ottobre prossimo. Il livello tecnico dello scontro Luna Rossa vs American Magic in semifinale si annuncia altissimo, perché per molti questa avrebbe dovuto essere la finale del torneo: Ineos invece ha sparigliato le carte vincendo i round robin e scegliendo Alinghi come avversaria in semifinale, quindi ci godiamo già ora Luna Rossa vs American Magic per la diretta Louis Vuitton Cup 2024.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024, LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 quindi da oggi entra in una fase nuova con la semifinale Luna Rossa vs American Magic. Innanzitutto annotiamo che ci saranno (vento permettendo) due regate al giorno per ciascuna delle due semifinali e si scenderà in acqua anche domani e lunedì 16, quando in teoria potrebbe già finire tutto, se qualcuno sarà capace di conquistare cinque vittorie su un massimo di sei regate. Poi martedì 17 ci sarà il giorno di riposo per eventuali recuperi e nei giorni seguenti si proseguirà se necessario fino alla nona regata.

Possiamo naturalmente fare anche qualche calcolo in base ai precedenti incroci tra i due equipaggi nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, perché ovviamente i round robin hanno già proposto una doppia sfida Luna Rossa vs American Magic e il ricordo è ampiamente positivo, dal momento che entrambe le regate sono state vinte dall’imbarcazione italiana. Più nel dettaglio, American Magic vinse entrambe le partenze e quindi questo è un dettaglio sul quale Luna Rossa dovrà provare a fare meglio, ma durante la navigazione sono arrivati i sorpassi che consentirono a Luna Rossa di vincere per 24″ il 31 agosto e con un margine di 22″ il 7 settembre scorso.