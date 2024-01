DIRETTA LUBIANA TRENTO/ Video streaming tv: la storia slovena in Champions League (10 gennaio 2024)

DIRETTA LUBIANA TRENTO: LA STORIA

Anticipando la diretta di Lubiana Trento, possiamo ricordare che l’anno scorso gli sloveni dell’ACH Volley avevano avuto un percorso migliore in Champions League. Erano inseriti nel gruppo E con Perugia, Ankara e Duren; grazie alle due vittorie contro la squadra tedesca e i due tie break conquistati (ma persi) contro Ankara erano riusciti a chiudere con 8 punti e il terzo posto, con anche vivi rimpianti perché ci sarebbe potuta essere la qualificazione al playoff. La terza posizione aveva comunque mandato Lubiana a giocare i quarti di Coppa Cev; qui l’incrocio aveva previsto la doppia sfida contro un’altra italiana, vale a dire Modena.

DIRETTA STARA PAZOVA MILANO/ Video streaming tv: focus sulle serbe (Champions League, 10 gennaio 2024)

Non c’erano state possibilità per gli sloveni che, già sconfitti per 3-1 all’andata, erano caduti per 3-0 al ritorno dovendo abbandonare la competizione. Quest’anno invece Lubiana saluterà il girone di Champions League come ultima in classifica, molto probabilmente: addirittura l’ACH Volley rischia di venire eliminato senza aver fatto un solo punto, restano le due partite contro Trento e Tours per provare almeno a incamerare un tie break se non addirittura una vittoria, che come detto potrebbe comunque contare poco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ANKARA PIACENZA/ Video streaming tv: la situazione nel girone (Champions League, 10 gennaio 2024)

LUBIANA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Lubiana Trento, perché la Champions League di volley maschile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che i diritti per trasmettere i match di questa competizione sono stati acquistati da DAZN, dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire la partita in questione in diretta streaming video, utilizzando i loro dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) e attivando qui i dati del proprio abbonamento, oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA PLOVDIV SCANDICCI/ Video streaming tv: cosa serve per i quarti (Champions League, 10 gennaio 2024)

LUBIANA TRENTO: PER IL PRIMATO!

Lubiana Trento è in diretta dalla Tivoli Hall, alle ore 18:00 di mercoledì 10 gennaio: si gioca per la 5^ giornata nel gruppo B di volley Champions League 2023-2024. Potrebbe essere una formalità per la Itas, già sicura quantomeno della qualificazione al playoff; in realtà stasera Trento, che è a punteggio pieno nel girone, ha la possibilità di chiudere i conti con il primo posto con una giornata di anticipo, e secondo le previsioni dovrebbe ottenere il pass per poi provare a fare sei su sei e dare una dimostrazione di forza a tutte le avversarie.

All’andata Trento ha battuto Lubiana pur lasciando per strada un set; del resto sappiamo che una squadra come la Itas affronta la prima fase di Champions League con le marce basse perché questo è più che sufficiente per portare a casa la qualificazione, andare direttamente ai quarti sarebbe comunque importante per evitare insidie e una partita in più. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Lubiana Trento, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita di Champions League.

DIRETTA LUBIANA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Lubiana Trento raccontiamo una partita che naturalmente pende dalla parte della Itas: l’obiettivo della squadra di Fabio Soli è quello di arrivare in fondo alla competizione e vincerla, perché il successo continentale manca ormai da tempo e il ricordo delle due finali perse contro lo Zaksa è decisamente vivo. Trento ha tutto per centrare lo striscione del traguardo; come detto il girone rappresenta una formalità e il passo dei campioni d’Italia in questa Champions League lo sta dimostrando.

Lubiana ormai non ha più possibilità di qualificarsi, a meno di un miracolo: ultima con zero punti, dovrebbe sperare in una sconfitta da zero punti del Tours questa sera e poi andare a vincere in Francia concedendo non più di un set. Davvero difficile che possa succedere, gli sloveni se non altro proveranno a portare a casa almeno un punto in un percorso di Champions League che sapevano sarebbe stato complicato, anche perché la sfortuna in sede di sorteggio dei gironi non ha certamente aiutato. Comunque, tra poche ore scopriremo cosa succederà nella diretta di Lubiana Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA