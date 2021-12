Diretta/ Lubiana Virtus Bologna (risultato finale 101-104): Scariolo ok in trasferta!

DIRETTA LUBIANA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 101-104) FINE PARTITA

Presso l’impianto Arena Stozice la Virtus Bologna batte in trasferta la Cedevita Olimpia Lubiana per 104 a 101. Nel primo tempo sono gli ospiti a cominciare meglio la partita tentando inutilmente di prendere il largo data la pronta risposta offerta dai padroni di casa ma chiudendo comunque in vantaggio di un punto all’intervallo lungo. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i biancoverdi sono in grado di ripristinare la parità. Nell’ultima parte dell’incontro le Vu Nere tornano a mostrare la brillantezza che li aveva contraddistinti in avvio ed il parziale vinto per 22 a 19 vale la vittoria fuori casa. Il successo ottenuto quest’oggi consente alla Virtus Bologna di registrare il 4-2 nella classifica del girone B dell’Eurocup mentre la sconfitta costa il 2-4 all’Olimpia Lubiana. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LUBIANA VIRTUS BOLOGNA, VIDEO STREAMING E TV: LE INFO PER SEGUIRE L’INCONTRO

La partita fra Cedevita Olimpia Lubiana e Virtus Segafredo Bologna sarà visibile in diretta tv e in video streaming, e per farlo vi servirà munirvi di un abbonamento a Sky. L’incontro sarà infatti visibile a partire dalle ore 20:00 di questa sera presso il canale Sky Sport Arena (canale 204 del pacchetto sportivo), oltre che su Sky Go e Now Tv, dove il match si potrà fruire via diretta streaming.

TERZO QUARTO

Esauritosi pure il terzo quarto, Cedevita Olimpia Lubiana e Virtus Bologna sono ora sul punteggio di 82 a 82. In queste prime battute del secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo l’intervallo, il copione della partita sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente e la contesa si rivela essere sempre molto equilibrata con i biancoverdi capaci di spuntarla e ripristinare la parità con un importante 29 a 28. Difficile dire chi si accaparrerà il bottino della serata e non è da escludere nemmeno la possibilità di prolungare le ostilità ai tempi supplementari. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del secondo quarto, ovvero del primo tempo, le squadre di Cedevita Olimpia Lubiana e Virtus Bologna sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 53 a 54. I minuti scorrono sul cronometro e gli sloveni provano a correggere le disattenzioni che avevano mostrato in apertura di gara aggiudicandosi il parziale per 28 a 25, così da accorciare le distanze in vista della ripresa. Fino a questo momento il miglior marcatore dell’incontro è stato il numero 1 Ferrell grazie ai 20 punti messi a segno per l’Olimpia Lubiana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PRIMO QUARTO

In Slovenia il primo quarto di gioco tra Cedevita Olimpia Lubiana e Virtus Bologna si è concluso con il punteggio di 25 a 29. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da coach Scariolo a cercare di partire bene nel tentativo di prendere subito in mano le redini del match ma i padroni di casa guidati da coach Nikitovic non si lasciano intimidire e rispondono canestro dopo canestro. Ecco gli schieramenti ufficiali: OLIMPIA LUBIANA – Pullen, Ferrell, Ejim, Muric, Auguste, Blazic, Hodzic, Scuka, Omic, Radovanovic, Habot, Rupnik. Coach: Nikitovic. VIRTUS BOLOGNA – Tessitori, Belinelli, Pajola, Alibegovic, Ruzzier, Jaiteh, Alexander, Ceron, Sampson, Weems, Teodosic. Coach: Scariolo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PALLA A DUE!

Siamo finalmente al palla a due della diretta di Olimpia Lubiana Virtus Bologna, atteso incontro per il sesto turno dei gironi di Eurocup, e match che pure non risulta affatto inedito. Alla vigilia del match vale infatti la pena ricordare che, dati alla mano, possiamo oggi contare 10 precedenti occorsi tra le due squadre, raccolto sempre in ambito continentale, tra Euroleague, Eurocup e Champions league, dal 2001 a oggi. Il bilancio che ne ricaviamo per tale scontro diretto recita poi di ben nove affermazioni degli emiliani e solo una vittoria per Lubiana, che dunque non pare la favorita questa sera.

Pure va detto che la squadra slovena ha dato davvero del filo da torcere agli emiliani nell’ultimo precedente, occorso nella Top 16 dell’Eurocup 2021 ancora a marzo. Allora infatti fu vittoria delle V nere ma solo ai supplementari e con il risultato di 108-98. Vedremo che accadrà oggi: si gioca! (agg Michela Colombo)

PARLA SCARIOLO

Manca poco alla diretta di Olimpia Lubiana Virtus Bologna, e quindi ci pare opportuno dare la parola al tecnico della V nere Sergio Scariolo, che solo pochi giorni fa ha presentato la sfida di Eurocup di questa sera tramite i canali ufficiali del club emiliano. Il tecnico ha affermato: “Affronteremo una squadra ricca di talento, con tanti giocatori di grande esperienza sia a livello internazionale che a livello NBA. Hanno tanti modi per segnare in attacco, in particolare sono una squadra che tira bene da tre punti. Il nostro processo di crescita difensiva, per diventare una grande squadra da questo punto di vista, passerà dunque da questa prova importante”. Pure Scariolo precisa che per il club non è un momento facile questo: “Siamo in forte emergenza ma allo stesso tempo dobbiamo capire come superare questo momento, continuare a giocare insieme ed in maniera tosta. Sarà una gara difficile e allo stesso tempo importante per il nostro cammino in EuroCup”. (agg Michela Colombo)

LUBIANA-VIRTUS BOLOGNA: LA SEGAFREDO PARTE FAVORITA!

Si terrà questa sera la diretta video streaming tv della sfida fra la Cedevita Olimpia Lubiana-Virtus Segafredo Bologna, incontro valevole per il torneo di pallacanestro continentale, Eurocup. In diretta dalle ore 20:00 dall’Arena Stozice di Lubiana, la compagine emiliana affronterà i padroni di casa sloveni per una partita valida per la sesta giornata della stagione 2021-2022. Dopo la pausa per le nazionali di pallacanestro e la successiva ripresa del campionato nazionale di basket, questa sera torna l’EuroCup, con tutte le sfide in programma per il Round 6. Una sfida tutt’altro che semplice per la compagine di Bologna, tenendo conto che la stessa giocherà in trasferta e contro un’avversaria ostica, e soprattutto della bolgia che vi sarà all’Arena Stozice.

A complicare la situazione i numerosi infortuni che stanno falcidiando in queste settimane la compagine allenata dal tecnico Scariolo, che sicuramente dovrà fare a meno di Cordinier, mentre in forte dubbio vi sono Mannion e Sampson. Recuperati invece Pajola e Hervey e quindi perfettamente arruolabili per l’incontro di questa sera. A far ben sperare i nostri ragazzi vi è comunque lo stato di forma della Virtus Bologna, visto che la squadra della Segafredo viene da un bel filotto di vittorie, precisamente il successo contro la Rever Venezia nel derby italiano di Coppa, quindi le due vittorie di campionato Brindisi e Sassarim quest’ultima in overtime. Male invece gli sloveni, che hanno perso quattro delle ultime cinque uscite, fra cui le ultime due gare di Eurocup contro Buducnost (91-60) e Ulm (101-96).

Attenzione anche alla piattaforma Eleven Sports, altro modo per poter seguire l’incontro di basket Eurocup, rigorosamente in diretta video streaming. Curiosità: quello di oggi sarà il terzo confronto nella storia fra Cedevita Olimpia e Segafredo Virtus, ed entrambe i due precedenti (giocatosi la scorsa stagione) sono stati vinti da Bologna.



