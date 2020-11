Diretta Lucchese Albinoleffe/ Streaming video tv: toscani senza vittorie (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE ALBINOLEFFE: ROSSONERI NEI GUAI

Lucchese Albinoleffe, partita diretta dal signor Daniele De Tommaso, va in scena come recupero nel girone A della Serie C 2020-2021: alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre saremo al Porta Elisa per un match che riguarda la nona giornata. I toscani restano l’unica squadra del girone a non aver ancora vinto: nell’ultimo turno hanno perso in casa contro la Giana Erminio lasciando sul terreno di gioco punti vitali contro una diretta concorrenza per la salvezza, e adesso la situazione si fa decisamente complicata per la neopromossa che ha bisogno di svoltare. L’Albinoleffe insegue i playoff, e ha dimostrato di poterseli prendere; attualmente però si trova al di fuori delle prime dieci squadre della classifica e ha bisogno di maggiore continuità, come dimostra la sconfitta interna contro il Como maturata domenica. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Lucchese Albinoleffe, partita sicuramente interessante; nell’attesa possiamo anche fare una breve analisi su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LUCCHESE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lucchese Albinoleffe: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ALBINOLEFFE

Per Giovanni Lopez il modulo per affrontare Lucchese Albinoleffe dovrebbe essere il 4-2-3-1: Coletta il portiere, davanti a lui si muovono De Vito e Dumancic con Benassi e Adamoli nuovamente favoriti per le corsie esterne. Potrebbe cambiare qualcosa negli altri reparti: la cerniera mediana sarebbe composta da Sbrissa e Ceesay ma Caccetta non parte battuto, allo stesso modo Scalzi spera di prendersi una maglia sulla trequarti – al posto di Panati – dove Nannelli e Kosovan accompagneranno la prima punta, qui Moreo insidia Flavio Bianchi. L’Albinoleffe di Marco Zaffaroni si dispone invece con un 3-4-1-2 dal quale mancherà Petrungaro, espulso domenica: a sostituirlo sulla corsia sinistra di centrocampo dovrebbe essere Gelli, conferma invece per Gusu a destra mentre Genevier potrebbe giocare al centro insieme a Giorgione. In difesa Riva, Canestrelli e Mondonico proteggono il portiere Savini; davanti, Gabbianelli resta favorito come trequartista ma occhio al possibile avanzamento di Giorgione (nel caso Ghezzi opererebbe in mediana), Manconi e Galeandro saranno gli attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Lucchese Albinoleffe è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,85 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 2,50 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la giocata con questo bookmaker.



