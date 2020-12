Diretta/ Lucchese Alessandria (Serie C) streaming video e tv: i Grigi ora ci credono

DIRETTA LUCCHESE ALESSANDRIA: PIEMONTESI HANNO SVOLTATO

Lucchese Alessandria, in diretta dallo stadio Porta Elisa di Lucca in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. I Grigi ora credono fortemente all’alta classifica, fondamentale la vittoria nel derby contro la Pro Vercelli che tra le classiche piemontesi è sempre una delle sfide di maggior fascino. Il Renate capolista è lontano ma dal secondo posto in giù le distanze sono decisamente ridotte, la squadra di Gregucci dovrà però uscire dall’alternanza di vittorie e sconfitte degli ultimi tempi. La Lucchese è ancora a fondo classifica ma nel recupero di mercoledì scorso a Pontedera per i rossoneri è arrivato un risultato particolarmente importante, la prima vittoria stagionale, per giunta in trasferta, nonché primo match in cui l’effetto dell’arrivo di Lopez in panchina è parso evidente. Ora per i toscani nuovo duro esame, ma già contro l’Albinoleffe, rimontando da 0-5 a 4-5, pur perdendo comunque la partita la Lucchese aveva lanciato un segnale importante.

DIRETTA LUCCHESE ALESSANDRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Alessandria sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Lucchese Alessandria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Lopez con un 3-5-2: Coletta; Meucci, De Vito, Dumancic; Papini, Panati, Caccetta, Sbrissa, Adamoli; Nannelli, Bianchi. Gli ospiti guidati in panchina da Angelo Adamo Gregucci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Pisseri; Prestia, Cosenza, Macchioni; Parodi, Suljic, Castellano, Celia; Chiarello, Arrighini; Eusepi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Lucchese e Alessandria queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA