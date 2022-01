DIRETTA/ Lucchese Ancona Matelica video streaming tv: ospiti favoriti

DIRETTA LUCCHESE ANTONA MATELICA: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Lucchese Ancona Matelica, bisogna notare che questa partita oggi valida per il girone B della Serie C è sicuramente una sfida ricca di tradizione. Limitandoci ai dieci episodi più recenti, possiamo osservare che questi sono stati giocati dal mese di gennaio 1996 e ci forniscono un bilancio certamente favorevole all’Ancona, che ha infatti ottenuto ben cinque vittorie a fronte di tre pareggi e due sole vittorie per la Lucchese.

Diretta/ Olbia Lucchese (risultato finale 1-0): punti pesanti per i sardi

C’è di più: i due successi dei toscani risalgono alle due sfide più lontane nel tempo, giocate appunto a gennaio 1996 e poi a dicembre 1997, da allora solamente tre pareggi per la Lucchese a fronte di cinque sconfitte, le ultime quattro delle quali consecutive. Nei match disputati dal mese di aprile 2015 in poi ha quindi sempre vinto l’Ancona, compreso l’incontro d’andata del campionato in corso, che sabato 25 settembre scorso vide il successo casalingo per 3-1 della formazione marchigiana sui toscani.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Pontedera Ancona Matelica (risultato finale 0-5) video tv: cinquina ospite

LUCCHESE ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Ancona Matelica di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

Diretta/ Lucchese Imolese (risultato finale 3-3): doppietta Semprini, Belloni rimonta

DIRETTA LUCCHESE ANCONA MATELICA: MARCHIGIANI LANCIATI!

Lucchese Ancona Matelica, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Porta Elisa di Lucca, è valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. La Lucchese è reduce dalla sconfitta di misura subita in casa dell’Olbia, con la gara terminata 1-0. La squadra allenata da Guido Pagliuca insegue una vittoria che manca da sette giornate. Nelle ultime cinque partite, le pantere hanno conquistato 4 pareggi e una sconfitta.

L’Ancona Matelica arriva alla sfida di Lucca, dopo l’ampia vittoria conquistata in casa del Pontedera, partita terminata con il punteggio di 0-5. La squadra allenata da Gianluca Colavitto è in un buon periodo di forma, con quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. I marchigiani occupano la sesta posizione in classifica con 35 punti, in piena zona playoff. Nella gara di andata, giocata a settembre, l’Ancona Matelica si è imposto 3-1 sulla Lucchese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LUCCHESE ANCONA MATELICA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lucchese Ancona Matelica, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C. L’allenatore dei toscani, Guido Pagliuca, dovrebbe optare per il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare della Lucchese: Coletta, Corsinelli, Bachini, Baldan, Nannini; Frigerio, Minala, Brandi; Visconti; Nanni, Semprini.

Gianluca Colavitto, tecnico dell’Ancona Matelica, dovrebbe riproporre gran parte dei protagonisti dell’ultima gara disputata. Quindi spazio al modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare dei marchigiani per la trasferta di Lucca: Vitali; Tofanari, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Del Carro, Papa, Iannoni; Sereni, Faggioli, Moretti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Lucchese Ancona Matelica di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Leggermente favorita la squadra di casa, con la vittoria della Lucchese, associata al segno 1, quotata 2.65. L’eventuale risultato di parità, con segno X, è proposto a 3.00. Il successo esterno dell’Ancona Matelica, con segno 2 è quotato 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA