DIRETTA/ Lucchese Ancona video streaming tv: c’è una storia affascinante (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA LUCCHESE ANCONA: TESTA A TESTA

Manca poco ormai al fischio di inizio della diretta di Lucchese Ancona, una gara ricca di storia che ripercorreremo insieme in attesa che il direttore di gara fischi il calcio di inizio. L’Ancona e la Lucchese hanno una storia ricca di incontri, con 45 precedenti che spaziano dal 1939 all’ultimo scontro nel settembre del 2021, concluso con una vittoria della Lucchese per 3-1. Questa lunga serie di confronti comprende varie epoche e divisioni, con risultati altalenanti. Nei recenti scontri, l’Ancona ha dimostrato una certa superiorità, vincendo nel 2015/2016 con risultati come 2-1 in trasferta e 3-0 in casa.

Tuttavia, la Lucchese ha avuto successi significativi, come il 3-1 nell’incontro più recente del settembre 2021. Nel complesso, ci sono state 14 vittorie per l’Ancona, 16 pareggi e 15 successi della Lucchese nei 45 incontri totali. La storia continua a scriversi, e l’attesa per il prossimo capitolo inizia con la diretta odierna. Probabilmente bisognerà aspettarsi un risultato netto, come negli ultimi scontri e non ci sarebbe da stupirsi se l’Ancona riuscisse a segnare tre gol ai padroni di casa. (agg. Gianmarco Mannara)

LUCCHESE ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Ancona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Lucchese Ancona, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Un confronto di cruciale importanza si profila all’orizzonte, poiché la squadra si trova in una posizione critica nel girone B di Serie C e rischia di essere trascinata nelle complicazioni della competizione. Dopo aver raccolto solo un esiguo punto nelle ultime tre giornate, ma incoraggiati da una buona prestazione contro il Pescara, i dorici cercano una vittoria fulminea per concludere con un sorriso il girone d’andata e l’anno 2023.

L’obiettivo è distanziarsi dalla zona pericolosa che mette a rischio la permanenza nella competizione. La Lucchese è a quota 21 punti a centro classifica esattamente come la formazione marchigiana ma è reduce da una sconfitta nell’ultimo impegno di campionato, ko di misura sul campo della Carrarese. Il 5 marzo scorso l’ultimo precedente di campionato tra le due squadre disputato in casa della Lucchese si è risolto con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Ancona, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Tiritiello, Gucher, Benassai; Quirini, Cangianello, Tumbarello, Visconti; Rizzo Pinna, Yeboah; Magnaghi. Risponderà l’Ancona allenato da Gianluca Colavitto con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Dutu, Pellizzari, Marenco; Clemente, Saco, Paolucci, Agyemang; Energe, Spagnoli, Cioffi.

LUCCHESE ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











