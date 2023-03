DIRETTA/ Lucchese Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via!

DIRETTA LUCCHESE ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Uno sguardo alle statistiche di Lucchese Ancona ci aiutano a capire meglio il match che stiamo per andare a vivere. I rossoneri hanno conquistato ventuno punti in casa a differenza dei diciannove in trasferta, tutto sommato un computo totale simile. C’è qualche differenza in più sui gol fatti con sedici realizzati davanti al proprio pubblico e dodici in trasferta. Di quattro reti invece il divario dei gol subiti in casa (quattordici) che in trasferta (dieci). L’Ancona invece fa un po’ più di difficoltà in trasferta rispetto alla Lucchese visto che la forbice tra punti in casa e in trasferta è di ben sette punti (ventotto in casa, ventuno fuori).

Maggiore è anche il numero di gol fatti in casa rispetto alla traversa, ventiquattro a diciannove. Nella questione riguardante il primo e il secondo tempo, possiamo vedere come l’Ancona sia più orientata a segnare nel primo tempo con ventiquattro centri rispetto ai diciannove della ripresa. Quest’ultima è anche la frazione in cui i biancorossi subiscono più gol: diciotto contro le undici della prima frazione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LUCCHESE ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Lucchese Ancona sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Lucchese Ancona sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

OSPITI LEGGERMENTE FAVORITI!

Lucchese Ancona, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. L’ultimo pareggio senza reti sul campo del Montevarchi ha lasciato la Lucchese al decimo posto, al confine della zona play off. Rossoneri che per tutto il campionato si sono tenuti lontani dai guai e ora proveranno a conquistarsi un posto nella post-season.

Dall’altra parte l’Ancona mantiene il quarto posto in classifica nel girone B ma è reduce da un pesante rovescio interno, uno 0-3 subito contro l’Entella che costringe ora i marchigiani a rispondere all’assalto della Carrarese alla quarta piazza. All’andata Ancona vincente sulla Lucchese con il punteggio di 2-1, ultimo precedente allo stadio Porta Elisa tra le due compagini il 2-2 del 30 gennaio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Ancona, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cucchietti; Benassai, Tiritiello, De Maria, Alagna; Tumbarello, Visconti e Franco; Romero, Panico, Fabbrini. Risponderà l’Ancona allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; De Santis, Mezzoni, Martina, Camigliano; Prezioso, Gatto, Simonetti; Petrella, Di Massimo, Melchiorri.

LUCCHESE ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











