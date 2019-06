Diretta Lucchese Bisceglie/ Streaming video tv: sfida salvezza (play out Serie C)

Lucchese Bisceglie, in diretta dallo Stadio Porta Elisa e in programma sabato 1 giugno alle ore 20.30 sarà la sfida valevole per il match di andata dell’atto conclusivo dei play out di Serie C 2018-2019. Toscani e pugliesi si giocheranno l’ultimo posto disponibile per la Serie C. I rossoneri, reduci da una stagione devastata da problemi societari di ogni genere, hanno eliminato il Cuneo nel turno precedente e sembrano in una forma brillante. Dovrà fare i conti con tutto questo un Bisceglie che nel turno precedente è riuscito ad eliminare all’ultimo respiro la Paganese, che pure era arrivata indietro in classifica rispetto ai pugliesi. Ritorno previsto in casa del Bisceglie il sabato successivo, l’8 giugno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Lucchese Bisceglie non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE BISCEGLIE

Le probabili formazioni di Lucchese Bisceglie per la sfida di andata delle finali dei play out di Serie C. I rossoneri allenati da Langella con un 4-3-1-2 partiranno con Falcone; Martinelli, Lombardo, Sorrentino, Provenzano; Di Nardo, Favale, De Vito; Bortolussi; Mauri, Zanini. Gli ospiti allenati da Sottil schiereranno un 4-3-3 con Vassallo, Calandra, Markic, Parlati, Starita, Cuppone, Triarico, Risolo, Giacomarro, Zigrossi, Giron

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Lucchese favorita per la conquista della vittoria sul Bisceglie. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



