DIRETTA LUCCHESE CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo finalmente, pochi giri di orologio e sarà finalmente diretta di Lucchese Campobasso, ma prima concentriamoci sul lato statistico dle match nel mentre ch ei giocatori sono in campo per il riscaldamento. Il nostro obiettivo è sempre quello di evidenziare i pattern delle due compagini alla ricerca della possibile favorita, se c’è n’è una. I toscani sono una squadra che corre molto, improntata sul pressing e per questo corrono in media 8,6 km ogni novanta minuti. In attacco segnano 1,5 reti per partita, ma purtroppo subiscono quasi un gol nello stesso arco di tempo, avendo cosi solo il 33% di vittorie in campionato.

Il Campobasso invece è una squadra prettamente difensiva che sia sfida al blocco basso a 22 metri per cercare di partire poi in contropiede per sfruttare gli esterni, lo capiamo perché il 18% delle reti arriva dopo un dribbling. Basterà questo per portare a casa il risultato oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lucchese Campobasso, il fischio di inizio sta per cominciatre. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUCCHESE CAMPOBASSO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà comodamente seguire la diretta Lucchese Campobasso attraverso l’applicazione Sky Go. La gara sarà dunque visibile in streaming a pagamento se si è iscritti regolarmente all’emittente satellitare Sky, senza dover comprare un biglietto per l’evento.

DUE SQUADRE UN POCHINO IN BILICO

Si parte alle ore 15:00 di sabato 15 marzo 2025 con la diretta Lucchese Campobasso. Presso lo Stadio Porta Elisa i rossoneri continuano ad inseguire un nuovo successo che manca a questo punto da quattro partite, avendo anche pareggiato nel corso della settimana contro la Virtus Entella tra le mura amiche. In diciassettesima posizione con ventisei punti, condizionati pure dai sei di penalizzazione inflitti dalla Federazione, le Pantere hanno bisogno di conquistare almeno altri sette punti per poter quantomeno agganciare l’Ascoli, prima squadra effettivamente salva nel girone B 2024/2025.

I molisani sono invece in tredicesima posizione con i loro trentasei punti, gli stessi guadagnati anche dal Perugia e dal Pontedera tra le quali si collocano. Battuto l’Ascoli nell’infrasettimanale in maniera abbastanza netta, i rossoblu vorrebbero evitare di essere nuovamente raggiunti proprio dai bianconeri in questa trentaduesima giornata del torneo. L’intenzione sarebbe invece quella di sorpassare il Gubbio e magari raggiungere il Carpi, così da cercare ancora di ritagliarsi un posticino nella zona playoff e tentare la via della promozione.

DIRETTA LUCCHESE CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

La scelta di mister Gorgone dovrebbe ricadere sul 3-5-2 con Melgrati, Antoni, Benedetti, Rizzo, Gamignani, Catanese, Visconti, Gucher, Ballarini, Selvini e Magnaghi per quanto riguarda le probabili formazioni iniziali della diretta Lucchese Campobasso. In questa sfida del girone B 2024/2025 anche il tecnico ospite Prosperi dovrebbe a sua volta scegliere di utilizzare uno speculare modulo 3-5-2 con Neri, Benassai, Mondonico, Remy, Martina, Cerretelli, Serra, D’Angelo, Pierno, Bifulco e Di Nardo per affrontare i rivali di giornata dal primo minuto dell’incontro.