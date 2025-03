Diretta Lucchese Carpi, gara importante in Toscana

La diretta Lucchese Capri avrà luogo alle 15.00: a scendere in campo sono due squadre molto vicine in classifica e che in questo momento sarebbero salve senza dover passare per i playout ma che potrebbero venire risucchiate nella lotta salvezza che c’è alle loro spalle. I padroni di casa sono al 15° posto con 30 punti ad uno solo di vantaggio dagli inseguitori, mentre gli ospiti hanno 32 punti e sono al 14° posto, appena sopra i suoi avversari. La Lucchese si presenta alla partita dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Sestri Levante, mentre il Carpi si presenta da una sconfitta 0-1 in casa contro la Pianese.

Diretta Lucchese Carpi in streaming video, come seguirla

Per seguire la diretta Lucchese Carpi basterà che i tifosi e gli interessati si sintonizzino sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport, o in alternativa si colleghino alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv, per farlo però sarà necessario che abbiano prima sottoscritto l’abbonamento ai servizi di Sky Sport

Formazioni Lucchese Carpi, probabili protagonisti in campo

Per la diretta Lucchese Carpi dello Stadio Porta Elisa la squadra di casa dovrebbe essere schierata dal mister Giorgio Gorgone con un 3-5-2 con Melgrati tra i pali, Gucher, Benedetti e Rizzo i tre difensori centrali, Visconti e Antoni gli esterni con Gemignani, Galli e Catanese a completare il centrocampo, davanti la coppia d’attacco Magnaghi e Saporiti. Gli ospiti risponderanno seguendo il 4-3-1-2 di mister Cristian Serpini con Sorzi in porta, Rigo e Rossini gli esterni bassi con Zagnoni e Panelli difensori centrali a completare il reparto, Mandelli, AMayah e Campagna in mezzo al campo, Cortesi trequartista in supporto di Fossati e Sall i due attaccanti

Quote Lucchese Carpi, possibile esito finale

La diretta Lucchese Carpi non è una gara semplice da pronosticare perché non c’è una squadra nettamente favorita sull’altra, la gara potrebbe risentire poi dell’importanza dei punti messi in palio e le due squadre potrebbero accettare di dividersi la posta in palio per cercare di darsi una mano per la salvezza finale. Il Carpi però è stato molto altalenante con gli ultimi risultati mentre la Lucchese arriva da 4 partite senza sconfitta e giocando anche tra le mura di casa, se dovesse esserci una squadra vittoriosa potrebbe essere proprio lei, che andrebbe anche a scavalcare la squadra ospite in classifica. Segno 1 potenzialmente favorito, a 2,05 per Snai.