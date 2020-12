Diretta/ Lucchese Carrarese (Serie C) streaming video tv: rossoneri in risalita

DIRETTA LUCCHESE CARRARESE: DERBY TOSCANO INFUOCATO!

Lucchese Carrarese in diretta dallo stadio Porta Elisa di Lucca, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Match di grande importanza per le due formazioni, a caccia di obiettivi molto diversi in questo derby toscano. La Lucchese infatti dopo il pareggio sul campo del Livorno resta ultima in classifica, ma con 7 punti ottenuti nelle ultime 4 partite di campionato sembra aver cambiato passo rispetto al disastroso avvio di stagione. La Carrarese battendo l’Albinoleffe ha interrotto la serie no fatta di due sconfitte consecutive e soprattutto si è ripresa il terzo posto in classifica. I marmiferi sono stati però troppo incostanti in questo avvio di stagione, ritrovandosi ora a -3 dal Como secondo e a -7 dal Renate primo della classe: troppe le occasioni gettare al vento della squadra di Baldini, che ora dovrà vedersela con una Lucchese che dall’avvento di Lopez in panchina ha guadagnato maggiore solidità.

DIRETTA LUCCHESE CARRARESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Carrarese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE CARRARESE

Le probabili formazioni di Lucchese Carrarese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Lopez con un 3-5-2: Coletta; Solcia, De Vito, Papini; Kosovan, Adamoli, Meucci, Sbrissa, Panati; Nannelli, Bianchi. Gli ospiti guidati in panchina da Silvio Baldini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Pulidori; Grassini, Borri, Murolo, Ermacora; Schirò, Luci; Caccavallo, Piscopo, Calderini; Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Juventus U23 e Renate, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 4.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.35, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA