Diretta Lucchese Carrarese/ Streaming video tv: si riprende dal 45′ (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE CARRARESE: SI RIPARTE DAL SECONDO TEMPO

Lucchese Carrarese, in diretta mercoledì 15 dicembre alle ore 14:30 dallo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà valevole per il recupero della diciassettesima giornata del Girone B di Serie C. La gara in programma lo scorso 4 dicembre, era stata sospesa alla fine del primo tempo, a causa dell’impraticabilità del campo, sul risultato di 0-0. Quindi la partita riprenderà dal 45′ minuto, con la Carrarese che disputerà in inferiorità numerica il restante tempo da giocare, a causa dell’espulsione del portiere Vettorel. Nell’ultimo turno di campionato giocato, la Lucchese ha pareggiato 0-0 contro il Grosseto. La squadra di Guido Pagliuca è in nona posizione con 23 punti.

La Carrarese è reduce dal buon pareggio casalingo contro il Cesena, con il risultato finale di 1-1. La formazione allenata da Antonio Di Natale, occupa la quattordicesima posizione in classifica con 21 punti, a due lunghezze di distanza dalla zona playout. Nella gara in questione vorrà quindi conseguire punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Nel precedente disputato lo scorso aprile, la Carrarese si è imposta con un secco 3-1 sulla Lucchese.

LUCCHESE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Lucchese Carrarese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LUCCHESE CARRARESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lucchese Carrarese, le quali disputeranno il recupero della diciassettesima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico di casa, Guido Pagliuca, dovrebbe proporre il modulo 4-3-1-2, con i seduenti undici: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Minala, Eklu, Frigerio; Belloni; Semprini, Nanni.

La Carrarese, dovrà fare a meno del portiere Vettorel, espulso nei minuti già disputati della gara in questione. La formazione di Antonio Di Natale, scenderà in campo con dieci uomini, disposti in campo con il modulo 4-3-2. Questa la probabile formazione titolare: Mazzini, Semprini, Rota, Marino, Khalioti; Battistella, Pasciuti, Figoli; D’Auria, Galligani.



