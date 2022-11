Diretta/ Lucchese Cesena, streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE CESENA: PARTITA COMBATTUTA!

Lucchese Cesena, in diretta martedì 29 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Una gara interessante tra due tra le squadre che esprimono il miglior gioco del girone B della terza serie.

La Lucchese è posizionata a metà classifica con 21 punti in quindici partite, frutto di sei vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. I rossoneri sono reduci da due sconfitte di fila: 0-2 contro il Gubbio e 1-0 contro la Fermana. Il Cesena, invece, è quarto a quota 28 punti, raccolti grazie a otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Romagnoli reduci dal successo esterno per 0-1 contro l’Olbia.

LUCCHESE CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Cesena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE CESENA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lucchese Cesena. Partiamo dalla formazione toscana, schierata con il 3-4-3: Cucchietti, Benassai, Bachini, Maddaloni, Alagna, Ferro, Mastalli, Visconti, Ravasio, Romero, Bruzzaniti. Passiamo adesso all’undici bianconero, in campo con il consueto 3-4-1-2: Tozzo, Ciofi, Mercandante, Prestia, Albertini, Bianchi, De Rose, Adamo, Hraiech, Ferrante, Shpendi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Cesena vedono favorita la formazione ospite. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Lucchese è a 3,25, il pareggio è a 2,75, mentre il successo del Cesena è a 2,45. L’Under 2,5 è a 1,40, mentre l’Over 2,5 è a 2,75. Infine abbiamo Gol e No Gol rispettivamente a 2,15 e 1,63.

