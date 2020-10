Diretta/ Lucchese Como (Serie C) streaming video tv: toscani in crisi!

DIRETTA LUCCHESE COMO: I ROSSONERI DEVO DARE UN SEGNALE

Lucchese Como, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 17.30, presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Rossoneri chiamati a dare un segnale, immersi in quella che può essere considerata la prima vera crisi della stagione. Dopo il pari all’esordio contro la Pergolettese sono arrivate tre sconfitte consecutive per i toscani, contro Novara, Grosseto e Pro Vercelli. Il calendario di sicuro non serve un assist favorevole alla Lucchese, visto che il Como è partito con due vittorie e sembra ben attrezzato nel girone A. I lariani però a loro volta dovranno riscattare il ko subito contro il Como in un derby molto sentito, perduto tra l’altro con un pesante 0-3. Servirà dunque una risposta anche nell’orgoglio, recuperando solidità difensiva, caratteristica venuta meno nel derby del Lario e ritrovare conseguentemente la strada della vittoria.

DIRETTA LUCCHESE COMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Lucchese Como, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE COMO

Le probabili formazioni di Lucchese Como, sfida che andrà in scena presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Monaco con un 4-3-3: Coletta; Panariello, Solcia, Benassi, Adamoli; Fazzi, Meucci, Kosovan; Nannelli, Moreo, Bianchi. Gli ospiti guidati in panchina da Banchini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Toninelli; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dkidak; Terrani, Gatto; Gabrielloni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Lucchese Como sono state emesse anche dalla Snai: i toscani partono sfavoriti con un valore di 3,20 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei lariani vi farebbe guadagnare 2,10 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA