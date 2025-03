DIRETTA LUCCHESE ENTELLA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Lucchese e Virtus Entella sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed al 29′ i rossoneri sfiorano il raddoppio con Magnaghi prima che gli ospiti si affaccino in avanti col palo centrato da Franzoni al 37′. Fino a questo momento il direttore di gara Gianluca Renzi di Pesaro ha ammonito Antoni da una parte e Di Noia invece dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Inter Feyenoord (risultato 1-0) video streaming tv: Sommer salva su Bueno! (11 marzo 2025)

Diretta Lucchese Entella in streaming video e tv, dove seguirla

La diretta Lucchese Entella sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 257) o in collegamento sulle piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Lucchese e Virtus Entella è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Ballarini, insaccando la sfera dopo che Del Frate aveva salvato sulla deviazione del suo compagno Di Mario. Ecco le formazioni ufficiali:

DIRETTA/ Campobasso Ascoli (risultato 0-0) tv video streaming: intervallo, pericolo Varone (11 marzo 2025)

LUCCHESE (3-5-2) – Melgrati; Antoni, Benedetti, Rizzo; Gamignani, Catanese, Visconti, Gucher, Ballarini; Selvini, Magnaghi. A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzillo, Fedato, Badjie, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza, Galli. All.: Gorgone. VIRTUS ENTELLA (3-5-2) – Del Frate; Marconi, Tiritiello, Parodi; Di Mario, Franzoni, Di Noia, Karić, Boccadamo; Castelli, Fall. A disp.: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Motc, Casarotto, Corbari, Lipani, Costa, Ndrecka, Bariti, Vilanova, Portanova. All.: Gallo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

si comincia!

Guardiamo insieme qualche dato della diretta di Lucchese Entella prima che l’arbitro fischi l’inizio di gara: La Lucchese segna in media 1.07 goal a partita, mentre l’Entella è più incisiva in attacco con 1.53 reti a gara. Sul piano difensivo, l’Entella dimostra una maggiore solidità, subendo solo 0.6 goal di media, mentre la Lucchese ne incassa 1.67. Dal punto di vista delle vittorie, l’Entella domina con il 63.33% di successi, mentre la Lucchese si ferma al 20%. Tuttavia, entrambe le squadre sono spesso coinvolte in match con almeno due reti complessive: la Lucchese tocca il 73.33% di partite con Over 1.5, mentre l’Entella è al 70%. Se si guarda all’Over 2.5, la Lucchese ha una percentuale più alta (56.67%) rispetto all’Entella (36.67%), segnale che le partite della Lucchese tendono ad essere più movimentate. Sul fronte difensivo, l’Entella ha mantenuto la porta inviolata 12 volte, quasi il doppio rispetto alla Lucchese (7 clean sheet).

Diretta/ Liverpool Psg (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Dembelè! (oggi 11 marzo)

I cartellini sono un fattore da monitorare per entrambe: la Lucchese ha accumulato 72 cartellini totali, l’Entella leggermente di più con 74. Anche la media di cartellini gialli è molto simile: 2.3 per la Lucchese contro 2.43 per l’Entella. Nei primi tempi, entrambe le squadre vedono spesso un goal nella prima frazione (66.67% di partite con almeno un goal nel primo tempo). Tuttavia, la Lucchese registra un 40% di Over 1.5 nei primi 45 minuti, mentre l’Entella è al 26.67%, suggerendo che i rossoneri abbiano un approccio iniziale più aggressivo. Ora commento live della diretta di Lucchese Entella. (agg. Gianmarco Mannara)

Lucchese Entella, padroni di casa a rischio retrocessione

La diretta Lucchese Entella andrà in scena alle 20.45 per la 31° giornata del girone B di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre che stanno vivendo due campionati profondamente diversi e che ora devono lottare fino alla fine per obiettivi opposti, i padroni di casa sono in una situazione di rischio perché con 25 punti occupano il 16° posto e sono quindi all’interno della lotta salvezza ma passando tramite i playout, nell’ultima partita poi hanno perso 4-1 in casa del Pescara.

Gli ospiti invece stanno da inizio anno dominando nella competizione e sono ormai sempre più vicini al ritorno in Serie B che sarebbe diretto visto il 1° posto con 67 punti, si presentano alla partita dopo la vittoria 3-1 con il Pontedera.

Formazioni Lucchese Entella, probabili ventidue in campo

Per la diretta Lucchese Entella mister Giorgio Gorgone dovrebbe far scendere in campo i suoi con un 5-3-2 con Melgrati tra i pali, Gemignani e Visconti gli esterni bassi con Gasbarro, Benedetti e Gucher come tre difensori centrali, Welbeck, Saporiti e Giovanni in mezzo al campo e coppia d’attacco formata da Selvini e Ballarini. Gli ospiti invece schiereranno il classico 3-5-2 di mister Fabio Gallo con Del Frate in porta, Portanova, Tiritiello e Parodi come linea difensiva, Bariti e Di Mario sulle fasce con Franzoni, Lipani e Karic a completare il centrocampo, Fall e Castelli come riferimenti offensivi.

Scommessa Lucchese Entella, quote e possibile esito finale

La diretta Lucchese Entella è una gara che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito per la vittoria finale con la squadra ospite che ha dimostrato di essere nettamente superiore rispetto ai padroni di casa nonostante la serie positiva di quattro partite senza sconfitte, appena interrotta con l’ultima giornata, a favorire ancora di più i liguri è la loro tenuta difensiva che li rende la seconda migliore di tutta la competizione con soli 18 gol subiti.

Su Sisal la vittoria dell’Entella, il risultato più probabile, è quotato 1.70, la vittoria della Lucchese invece è il risultato più improbabile e quindi ha la quota più alta pari a 3.90, il pareggio invece è quotato 3.25.