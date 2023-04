Diretta/ Lucchese Entella (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA LUCCHESE ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Lucchese Virtus Entella, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano una gara di vitale importanza per l’economia di questo raggruppamento. I rossoneri padroni di casa, a quota quarantasette punti (undici vittorie, quattordici pareggi, dieci sconfitte) occupano la nona posizione nonostante due pareggi consecutivi.

La Virtus Entella, invece, dopo la vittoria interna contro il Pontedera ha agganciato la prima posizione e, ora, a quota settantaquattro punti ottenuti (ventidue vittorie, otto pareggi, cinque sconfitte) sarà testa a testa fino alla fine con la Reggiana. Situazione molto diversa in termini di reti: i liguri ne hanno realizzate cinquantasette subendone solo ventinove (terza difesa del girone B) mentre la Lucchese ha segnato trentatré gol subendone trenta. (Giulio Halasz)

DIRETTA LUCCHESE ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Entella non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

LUCCHESE ENTELLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Lucchese Entella avrà inizio alle 20:30 e fa parte della batteria di sfide valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. Non è la prima volta che le due formazioni si ritrovano all’interno dello stesso rettangolo verde di gioco: questa è la gara numero 8 in assoluto nella storia delle due formazioni. Lo score recita: 1 vittoria nei 90 minuti per l’Entella che poi ha avuto la meglio sui toscani durante la Coppa Italia Serie C ai calci di rigore (2-1 il risultato). Per la Lucchese una vittoria contro l’Entella con un sonoro 3-0. Reti rispettivamente di Belloni (15esimo minuto di gioco), Collodel (22esimo di gioco) e Corsinelli al 92esimo. Tutte le restanti sfide sono terminate con il risultato di parità.

Sono ben quattro i pareggi tra Lucchese ed Entella e sono tutti terminati con il risultato di 1-1. Il primo è datato 2019 con i liguri che raggiunsero il pari nei minuti finali con la rete dell’attuale giocatore del Monza Dany Mota. Nella stessa partita nella formazione Toscana figurava il portiere, attualmente a Lecce, Falcone. Successivamente altri due pareggi sempre con il risultato di 1-1 prima di lasciare lo spazio ai tre successi (2 Entella ed 1 Lucchese). Nell’ultima gara pareggio 1-1, nell’odierno campionato. (Marco Genduso)

LUCCHESE ENTELLA: LIGURI PER IL SOGNO!

Lucchese Entella è in diretta dallo stadio Porta Elisa, alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile: si gioca per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, turno ovviamente anticipato per la Pasqua. Si gioca un match delicato per entrambe: l’Entella, grazie alla vittoria contro il Pontedera, ha agganciato la Reggiana al primo posto in classifica ma ha il vantaggio nella doppia sfida diretta, quindi è padrona del suo destino e potrebbe incredibilmente prendersi una promozione immediata che fino a poche settimane fa sembrava francamente fuori discussione.

La Lucchese arriva dal pareggio di Cesena: risultato ampiamente positivo che ha piazzato i toscani a +4 sull’undicesimo posto, questo significa che la qualificazione ai playoff è davvero vicina e adesso bisognerà fare l’ultimo sforzo per difendere questo tesoretto. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Lucchese Entella; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida analisi circa le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni al Porta Elisa.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ENTELLA

Ivan Maraia deve sostituire Cucchietti e Quirini, squalificati in Lucchese Entella: in porta ci sarà Coletta, mentre come laterale destro il ballottaggio è tra Alagna e Merletti, entrambi sarebbero adattati sulla corsia. A sinistra De Maria, in mezzo Tiritiello e Benassai a completare la difesa; in mezzo al campo se la gioca Mastalli che può prendere il posto di Di Quinzio o Domenico Franco, verso la conferma invece Tumbarello così come Fabbrini e Bruzzaniti nel tridente, Panico in vantaggio su Bianchimano e Ravasio per agire in qualità di prima punta.

Gennaro Volpe ritrova Pellizzer, che giocherà centrale di difesa con Chiosa e Sadiki (davanti a Borra) e Leonardo Morosini, che però potrebbe partire dalla panchina favorendo ancora Gaston Ramirez sulla trequarti; in mezzo al campo infatti Corbari e Andrea Paolucci sono favoriti, per gli esterni in mediana si pensa ancora a Tenkorang e Favale. A formare il tandem offensivo dovrebbero nuovamente essere Merkaj, capocannoniere dell’Entella, e Zamparo ma chiaramente Faggioli si gioca come sempre una maglia, vedremo cosa deciderà l’allenatore biancazzurro.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Lucchese Entella possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 36^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia GoldBet. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,85 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,60 volte la quota messa sul tavolo.











