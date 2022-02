DIRETTA/ Lucchese Entella video streaming tv: liguri mai vincenti in Toscana

DIRETTA LUCCHESE ENTELLA: TESTA A TESTA

Lucchese Entella si gioca oggi per l’ottava volta nella storia, la quarta al Porta Elisa: quattro di questi precedenti sono andati in scena all’inizio degli anni Settanta e dunque fanno poco testo. Sono poi passati 47 anni prima che si tornasse a giocare questa partita: curiosamente nella stagione 2018-2019 le due gare sono state disputate a distanza di 37 giorni, perché il match di andata era stato rinviato e recuperato a fine marzo. Al Porta Elisa era finita 1-1 con i gol di Marco De Vito e Dany Mota, che aveva pareggiato per la Virtus Entella al 94’ minuto beffando la Lucchese; i rossoneri hanno così mancato quella che sarebbe stata la terza vittoria in altrettante gare casalinghe.

Se non altro quindi i rossoneri non hanno mai perso contro l’Entella sul proprio terreno di gioco; nelle due partite di Chiavari però non hanno mai vinto, perdendo in due occasioni e pareggiando nelle altre due. Per di più, un solo gol segnato dalla Lucchese nelle quattro trasferte: quello del marzo 2019 a firma Mattia Lombardo, anche in quel caso i toscani avevano aperto il tabellino ma il pareggio dell’Entella era arrivato già al 19’ minuto, grazie al sinistro di Andrea Paolucci che aveva decretato il secondo pareggio in poco più di un mese. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LUCCHESE ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Entella è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

OSPITI FAVORITI!

Lucchese Entella, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Liguri “on fire” dopo l’ultima vittoria interna contro il Siena, la quarta nelle ultime cinque sfide disputate in campionato nelle quali sono arrivati 13 punti. Numeri importanti che hanno mantenuto l’Entella al quarto posto in classifica nel girone B, a 3 lunghezze di distanza dal terzo posto occupato dal Cesena.

Prosegue invece la flessione della Lucchese dopo un ottimo girone d’andata, nel derby col Pontedera è arrivata la seconda sconfitta consecutiva e soprattutto è arrivata a 12 la striscia di partite senza vittoria, con i rossoneri ora solo 3 lunghezze sopra il quintultimo posto e la zona play off. Nel match d’andata Entella vincente 2-0 sulla Lucchese grazie alle reti di Lescano e Schenetti, 1-1 nell’ultimo precedente disputato tra le due squadre allo stadio Porta Elisa il 17 febbraio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Entella, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Visconti, Collodel, Picchi; Belloni, Semprini, Ubaldi. Risponderà l’Entella allenato da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Palmieri, Lipani , Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



