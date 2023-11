DIRETTA/ Lucchese Entella video streaming tv: meglio i liguri in epoca recente (Serie C, 13 novembre 2023)

DIRETTA LUCCHESE ENTELLA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lucchese Entella vede affrontarsi due squadre che nelle ultime 5 partite hanno collezionato due successi per i liguri, altrettanti risultati di pareggio e solamente una vittoria per i padroni di casa. Partiamo dall’unica vittoria nelle ultime 5 partite da parte della Lucchese. Risultato netto di 3-0 grazie ai gol firmati da Belloni, Collodel e Corsinelli. Entella che ha vinto il match del 2021 con il risultato di 2-0 grazie alle reti firmate da Lescano e Schenetti.

Altra vittoria nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia decisa dal rigore di Doumbia a cui ha fatto seguito l’errore di Tumbarello. Le ultime due sfide sono invece terminate con il risultato di pareggio, rispettivamente 1-1 e 0-0. La sfida terminata con il risultato di 1-1 ha evidenziato un gol nel primo tempo con Mastalli per la Lucchese ed il pareggio nei minuti finali con Favale. (Marco Genduso)

LUCCHESE ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lucchese Entella sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lucchese Entella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LUCCHESE ENTELLA: LIGURI IN NETTA RIPRESA!

Lucchese Entella, in diretta lunedì 13 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. La Lucchese ha ottenuto una vittoria nella recente partita di Coppa Italia Serie C contro la SPAL, ma nel Girone B di Serie C non riesce a conquistare una vittoria da sei giornate, con un pareggio ad Olbia come ultimo risultato. Dopo quattro sconfitte e due pareggi, la squadra si trova ora al tredicesimo posto in classifica, superata anche dall’Entella, avversario di questa partita. Nelle ultime cinque partite di campionato, i toscani hanno subito 10 gol, un aumento rispetto alle tre reti subite nelle sei partite precedenti.

L’Entella, è reduce da una convincente vittoria per 3-0 contro l’Alessandria in Coppa Italia Serie C ma dopo tre vittorie consecutive si è fermata in campionato perdendo a Perugia. In campionato, la squadra ligure sta attraversando un ottimo momento, risalendo la classifica dopo un inizio complicato. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, la squadra di Fabio Gallo ha raggiunto quota 14 punti, ottenendo anche il successo contro la capolista Torres nel Girone B di Serie C. Dopo le difficoltà iniziali, l’Entella punta a continuare la sua risalita.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Entella, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Gucher, Merletti, Tritiello; Alagna, Tumbarello, Cangianiello, De Maria; Russo; Guadagni, Magnaghi. Risponderà l’Entella allenata da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia; Manzi, Kontek, Bonini, Di Mario; Corbari, Ptermann, Tomaselli; Meazzi; Santini; Zamparo.

PRO VERCELLI NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











