Diretta/ Lucchese Fermana, streaming video tv: punti playoff! (serie C)

La diretta Lucchese Fermana, match in programma domenica 26 marzo alle ore 14:30, racconta di un match fondamentale in ottica playoff. I rossoneri sono noni a 45 punti, sei lunghezze in più della Fermana che insegue in questa (quasi) ultima chance per ributtarsi nella zona calda. Tornando alla Lucchese, ultimamente sono arrivati tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare che hanno rallentato la corsa ai piani alti. Lo stesso vale per la Fermana che non vince dal 12 febbraio con l’Ancona.

La Lucchese in casa ha uno score di sei vittorie, cinque pari e altrettante sconfitte in sedici partite che posiziona i rossoneri al nono posto nella classifica che si concentra solo sulle gare casalinghe. La Fermana in trasferta non ha un bel rapporto con appena tre vittorie in sedici partite: 17 punti messi a referto principalmente grazie agli otto pareggi.

LUCCHESE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Lucchese Fermana sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Lucchese Fermana è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

LUCCHESE FERMANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Fermana vedono i padroni di casa disporsi in campo col 4-3-3. Cucchietti in porta, difesa a quattro con Quirini, Tiritello, Benassai e Visconti. Nella zona nevralgica del terreno ci saranno Tumbarello, Franco e Di Quinzio. In attacco Rizzo Pinna e Bruzzaniti supporteranno Panico.

La Fermana risponde col medesimo modulo. Tra i pali Nardi, nella zona arretrata Gkertsos e De Nuzzo saranno i terzini con Parodi e Pellizzari al centro. Scorza mezzala destra, Misturaca a sinistra e Giandonato in cabina di regia. Davanti Romeo, Tulissi e Maggio in avanti.











