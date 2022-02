Diretta Lucchese Fermana/ Streaming video tv: sfida Belloni-Cognigni (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE FERMANA: PUNTI SALVEZZA

Lucchese Fermana, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Ci si gioca tanto, tantissimo sul campo dei toscani: in palio tre punti fondamentali per la corsa salvezza, ma non solo: la zona miraggio, complice la classifica corta, non è un miraggio per nessuna delle due squadre.

Lucchese e Fermana sono pronte a darsi battaglia e non ci resta che andare a scoprire il momento delle due formazioni. Partiamo dai padroni di casa: i rossoneri sono dodicesimi in classifica con 32 punti, frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Belloni e compagni nell’ultimo turno hanno vinto nettamente per 3-0 contro la Virtus Entella, ribaltando ogni pronostico della vigilia. Passiamo adesso alla compagine di Fermo, bloccata al sedicesimo posto insieme all’Imolese a quota 26 punti: ruolino di 5 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno hanno avuto la peggio contro il Montevarchi: risultato di 2-0.

DIRETTA LUCCHESE FERMANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Fermana sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE FERMANA

Dopo la presentazione del match, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lucchese Fermana, match che andrà in scena allo Stadio Porta Elisa di Lucca. Partiamo dai padroni di casa, che dovrebbero scendere in campo con lo stesso undici che ha steso la Virtus Entella. Il modulo è sempre lo stesso, ovvero il 4-3-1-2: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Collodel, Minala, Frigerio; Visconti; Belloni, Nanni. Passiamo adesso alla probabile formazione della Fermana, orientata a schierare il classifco 3-4-3: Ginestra; Urbinati, Blondett, Scrosta; Rossoni, Graziano, Capece, Parodi; Pannitteri, Cognigni, Simonelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Lucchese leggermente avanti, ma attenzione anche al pareggio. Difficile ipotizzare un successo della Fermana. Questo un primo bilancio di quanto previsto dai bookmakers. Analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse, ad esempio Eurobet, i padroni di casa partono con i favori del pronostico: l’1 paga 2,25, il pareggio è dato a 2,95, mentre il 2 è a 3,35. Particolarmente bassa la quotazione dell’x’, rispetto al solito. Non è prevista la pioggia di gol, come del resto confermano le statistiche legate ai due reparti avanzati: l’Under 2,5 paga 1,45 la posta, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,55. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,68.

