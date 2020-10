Diretta/ Lucchese Grosseto (Serie C) streaming video e tv: derby toscano

DIRETTA LUCCHESE GROSSETO: È DERBY!

Lucchese Grosseto, diretta dal signor Nicolini di Brescia, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Porta Elisa. Dopo il pirotecnico pari 3-3 in casa contro la Pergolettese all’esordio, la Lucchese ha incassato altre tre reti a Novara, ma senza segnarne nessuna. Pesante sconfitta dunque per i rossoneri che dovranno affrontare questo derby toscano innanzitutto per provare a ritrovare equilibrio difensivo. Il Grosseto era partito alla grande espugnando il campo del Piacenza, ma all’esordio casalingo i maremmani si sono fatti sorprendere dal Renate. Dunque una partenza tra alti e bassi, questo scontro diretto servirà per capire quale delle due squadre potrà coltivare ambizioni nell’immediato, considerando che entrambe le compagini sono neopromosse dalla Serie D.

DIRETTA LUCCHESE GROSSETO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Lucchese Grosseto, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GROSSETO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Lucchese e Grosseto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Monaco con un 4-3-3: Coletta; Panariello, Solcia, De Vito, Lo Curto; Meucci, Cruciani, Kosovan; Nannelli, Bianchi, Scalzi. Gli ospiti guidati in panchina da Lamberto Magrini affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-4-2 come modulo di partenza: Antonino; Polidori, Ciolli, Gorelli, Raimo; Galligani, Vrdoljak, Kraja, Pedrini; Boccardi, Moscati.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Lucchese Grosseto grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,20, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,20 la posta scommessa.



