DIRETTA LUCCHESE GROSSETO (RISULTATO FINALE 0-0): NESSUN GOL AL PORTA ELISA

Nessun gol e pochissime emozioni al Porta Elisa dove Lucchese e Grosseto si spartiscono la posta in palio al triplice fischio di Fontani che allo scadere del 95’ manda tutti sotto la doccia sul risultato finale di 0-0. Le pantere restano così a centro classifica mentre i maremmani continuano a occupare le ultime posizioni, peggio di loro solamente la Viterbese fanalino di coda del girone B di Serie C. A poco meno di venti minuti dal novantesimo Semeraro si scontra con Corsinelli all’interno dell’area di rigore, i padroni di casa chiedono il penalty ma il direttore di gara non è d’accordo e fa cenno di proseguire, provocando la rabbia degli uomini di Pagliuca che chiudono in avanti ma senza creare pericoli dalle parti di Barosi che fa sempre buona guardia in mezzo ai pali e riesce a mantenere la porta inviolata. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA LUCCHESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Grosseto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

0-0, PAGLIUCA ESPULSO PER PROTESTE

Al quarto d’ora del secondo tempo il punteggio di Lucchese-Grosseto resta sempre inchiodato sullo 0-0. Prima dell’intervallo il mister delle pantere, Pagliuca, esagera con le proteste e viene allontanato dall’arbitro Fontani che non ha gradito alcune esternazioni nei suoi confronti. I padroni di casa continuano a fare la partita ma gli manca sempre qualcosa per finalizzare le azioni d’attacco. Emozioni che scarseggiano al Porta Elisa dove il freddo e il campo appesantito dalle piogge dei giorni scorsi mettono a dura prova la resistenza fisica dei calciatori. {agg. di Stefano Belli}

0-0, FRIGERIO SPAVENTA BAROSI

Al Porta Elisa è in corso il match valevole per la 18^ giornata di Serie C girone B tra Lucchese e Grosseto con le due squadre ferme sullo 0-0 quando siamo giunti alla mezz’ora del primo tempo. Si gioca su un campo notevolmente appesantito dalle piogge abbondanti di questi ultimi giorni, non è facile far scorrere il pallone e sia i padroni di casa che gli ospiti faticano a costruire azioni d’attacco. Prima occasione per le pantere al 3’ con il tiro di Frigerio che viene deviato in calcio d’angolo ma che rischio per i maremmani con Barosi che stava per esser beffato dal cambio improvviso di traiettoria. Con il passare dei minuti gli uomini di Pagliuca continuano a rimanere in zona d’attacco senza però impensierire più di tanto l’estremo difensore avversario, al 29’ anche gli ospiti battono un colpo con Boccardi che viene chiuso in fallo laterale da Bachini che toglie le castagne dal fuoco a Coletta. {agg. di Stefano Belli}

SI COMINCIA!

Eccoci al fischio d’inizio della diretta tra Lucchese e Grosseto, match che pure ci farà compagnia in questa domenica riservata alla 18^ giornata di Serie C: prima di dare la parola al campo pure vediamo come i due club approdano al turno. Dopo tutto oggi una Lucchese tranquilla affronta in casa un Grosseto oramai destinato a vivere la zona retrocessione sino all’ultimo.

Dando un occhio ai numeri pure scopriamo che i padroni di casa a Lucca hanno vinto quattro match e perdendone due, mettendo pure da parte un solo il segno X in casa con un bottino di dieci reti segnate sette subite. In questo derby toscano gli ospiti di Mister Magrini arrivano a Lucca con cinque sconfitte, un pareggio e due vittorie esterne e un bottino di sei reti segnate e quattordici subite in trasferta. Vedremo che accadrà però oggi in campo: la diretta Lucchese Grosseto comincia!

LUCCHESE GROSSETO: LO STORICO

Siamo sempre più vicini alla diretta di Lucchese Grosseto, proviamo allora a dire qualcosa sui precedenti più recenti di questo affascinante derby toscano di Serie C. Le ultime dieci sfide sono andate in scena tra il campionato 2004-2005 e la scorsa stagione 2020-2021, quando si registrò una doppia vittoria da parte del Grosseto, capace di vincere a Lucca mercoledì 7 ottobre 2020 e poi di replicare per 2-1 davanti al pubblico amico mercoledì 3 febbraio scorso.

Non stupisce allora osservare che i maremmani siano in vantaggio nelle ultime dieci sfide, grazie a quattro vittorie, altrettanti pareggi e due sole sconfitte. L’ultimo successo della Lucchese è il 2-1 di lunedì 3 novembre 2014, dobbiamo però anche dire che nei 14 precedenti nel girone B di Serie C i rossoneri sono in vantaggio con sei successi a fronte di quattro pareggi e altrettante vittorie del Grosseto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARTITA TESA!

Lucchese Grosseto, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby toscano tra due squadre che hanno vissuto però un avvio di stagione molto diverso: la Lucchese pur avendo avuto la certezza del ripescaggio solo in agosto è cresciuta esponenzialmente e veleggia in zona play off, anche dopo l’ultimo pareggio senza reti sul campo del Pescara.

Il Grosseto invece aveva vissuto un acuto importante con il successo sul campo del Siena ma è caduto di nuovo in casa contro il Pescara, con i maremmani sempre in crisi a livello offensivo con soli 11 gol realizzati finora. Il 7 ottobre 2020 Lucchese e Grosseto si sono affrontati nell’ultima occasione al “Porta Elisa”, 0-2 per i maremmani il risultato, mentre l’ultima vittoria interna dei rossoneri risale al 2-1 del 3 novembre 2014.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GROSSETO

Le probabili formazioni di Lucchese Grosseto, match che andrà in scena al Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Papini, Baldan, Bellich ; Visconti; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato. Risponderà il Grosseto allenato da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Barosi; Verducci, Ciolli, Seniega, Raimo; Vrdoljak, Cretella, Artioli; Serena; Arras, Moscati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Lucchese Grosseto al Porta Elisa di Lucca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



