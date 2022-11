Diretta/ Lucchese Gubbio streaming video tv: discesa umbra (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE GUBBIO: IN EQUILIBRIO!

Lucchese Gubbio, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Discesa umbra nelle ultime partite, il Gubbio si era arrampicato in testa alla classifica del girone B ma è stato poi costretto a frenare, perdendo 2 partite di fila contro Cesena e Recanatese ed uscendo anche dalla Coppa Italia agli ottavi di finale, con un ko di misura a Padova in mezzo alla settimana.

DIRETTA/ Entella Lucchese (risultato finale 4-2 d.c.r.): liguri ai quarti di finale

Gubbio ora a -2 dalla vetta in una classifica ancora molto compressa, la Lucchese invece dopo 2 sconfitte consecutive è tornata alla vittoria vincendo di misura in trasferta il derby contro il Siena, insediandosi di nuovo in zona play off. Il 19 marzo scorso è terminato 2-2 l’ultimo precedente a Lucca tra le due squadre, le ultime 3 sfide tra Lucchese e Gubbio allo stadio Porta Elisa sono tutte terminate con risultato di parità.

DIRETTA/ Padova Gubbio (risultato finale 1-0): zampata di Monaco

LUCCHESE GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Gubbio sarà disponibile per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto la sfida che sarà trasmessa sul canale numero 253 di Sky, con l’alternativa di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Siena Lucchese (risultato finale 0-1): la decide Bruzzaniti!

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cucchietti; Visconti, Alagna, Tiritiello, Quirini; Benassai, Franco, Mastalli; Rizzo Pinna; Semprini, Bianchimano. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini; Rosaia, Toscano; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA